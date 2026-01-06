El Gobierno de Trump congela miles de millones de dólares en fondos para servicios sociales en cinco estados demócratas

Por Alex Stambaugh, Tami Luhby y Kaanita Iyer, CNN

El Gobierno de Trump decidió recortar US$ 10.000 millones en fondos para servicios sociales y cuidado infantil en cinco estados gobernados por demócratas, confirmó a CNN un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). La agencia insinuó, sin pruebas, que los fondos se han utilizado de forma fraudulenta.

La congelación, reportada inicialmente por el New York Post, afectará a California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, según informes de prensa confirmados por el HHS.

El HHS recortará más de US$ 7.000 millones en fondos para el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que proporciona asistencia económica a hogares, junto con más de US$ 2.000 millones para el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil. El departamento también retendrá alrededor de US$ 870 millones de la Subvención Global para Servicios Sociales.

“Durante demasiado tiempo, los estados y gobernadores demócratas han sido cómplices de permitir que se produzcan fraudes masivos bajo su supervisión”, declaró a CNN el portavoz del HHS, Andrew Nixon. “Bajo la administración Trump, nos aseguramos de que el dinero de los contribuyentes federales se utilice para fines legítimos. Nos aseguraremos de que estos estados cumplan con la ley y protejan el dinero que los contribuyentes ganaron con tanto esfuerzo”.

CNN se ha comunicado con la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y con los departamentos de salud y las oficinas de los gobernadores de los cinco estados para obtener más información sobre los recortes.

La noticia llega pocos días después de que el Gobierno de Trump suspendiera la financiación federal de los programas de cuidado infantil en Minnesota, en medio de una investigación federal cada vez más profunda sobre acusaciones de fraude relacionadas con los servicios sociales. Las acusaciones fueron presentadas en un video de YouTube por el creador de contenido de 23 años Nick Shirley, quien afirmó, con escasas pruebas, que centros de cuidado infantil administrados por somalíes en Minnesota estaban obteniendo fraudulentamente fondos destinados a brindar cuidado infantil a familias de bajos ingresos.

Tras el video viral, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI intensificaron su presencia en el estado, se congelaron los fondos federales para el cuidado infantil y la administración Trump anunció el despliegue de 2.000 agentes federales como parte de una ofensiva contra la inmigración. Las investigaciones federales y estatales sobre presuntas irregularidades continúan. No ha habido evidencia que sugiera que los otros cuatro estados demócratas hayan sufrido un fraude generalizado.

La senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York, condenó la congelación de fondos y acusó al Gobierno de “represalia política”.

“Usar el poder del Gobierno para perjudicar a los estadounidenses más necesitados es inmoral e indefendible”, declaró la senadora en un comunicado publicado en X. “Esto no tiene nada que ver con fraude, sino con represalias políticas que castigan a niños pobres que necesitan ayuda”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Hanna Park, de CNN.