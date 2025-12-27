Ex actriz infantil de “El Rey León” en Broadway muere apuñalada en Nueva Jersey

Por Michelle Watson, CNN

Imani Smith, quien interpretó a la joven Nala en “El Rey León” de Disney en Broadway, falleció el domingo tras ser encontrada con heridas de arma blanca en una vivienda, según la Fiscalía del Condado de Middlesex, Nueva Jersey.

Tenía toda la vida por delante, según una cuenta de GoFundMe creada por la tía de Smith, Kira Helper. “Era una persona vivaz, cariñosa y con un talento inmenso”.

El 21 de diciembre, poco después de las 9:15 a. m., las autoridades de Edison, Nueva Jersey, recibieron una llamada al 911 sobre un apuñalamiento, según un comunicado.

“Al llegar a una residencia en Grove Avenue, encontraron a Imani Smith, de 26 años, residente de Edison, con heridas de arma blanca”, indica el comunicado. Smith fue trasladada al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, donde fue declarada muerta.

Las autoridades arrestaron a Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, residente de Edison, en relación con la muerte de Smith. Las autoridades afirmaron que ambos se conocían antes del incidente y lo describieron como “un acto de violencia no fortuito”.

El padre de Smith, Rawni Helper, declaró el sábado en una llamada telefónica con CNN que Jackson-Small es el padre de su hijo de 3 años.

Jackson-Small enfrenta varios cargos, según las autoridades, incluyendo asesinato en primer grado y posesión de un arma con fines ilícitos en tercer grado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Correccional para Adultos del Condado de Middlesex, según los registros de la cárcel.

CNN contactó a su abogado en la oficina de defensores públicos del Condado de Middlesex para obtener comentarios.

Smith trabajó de 2011 a 2012 para “El Rey León” de Disney, el tercer espectáculo de Broadway de mayor duración, según Playbill.

A la ex actriz infantil le sobreviven su hijo, “sus padres, sus dos hermanos menores y una familia extensa, amigos y la comunidad que la amaban muchísimo”, según la campaña de GoFundMe.

“Una auténtica artista de triple impacto, su papel más destacado fue el de la joven Nala en Broadway, en El Rey León de Disney, una experiencia que reflejó la alegría, la creatividad y la luz que infundió en el mundo”, decía la publicación, que ha recaudado más de 70.000 dólares.

Con información de Sarah Dewberry, de CNN.