Estos propietarios de pequeñas empresas quedarán sin seguro después de que expiren los subsidios clave de la ACA

Cuando los pacientes acuden al consultorio de quiropráctica de Eric Frankenfeld con problemas de seguro, su esposa Lisa, la administradora de la oficina, les dice que no se preocupen porque trabajará con ellos para mantener la atención asequible.

Pero a partir de enero, los Frankenfeld podrían tener que pedir el mismo trato a sus propios médicos, ya que quedarán sin seguro. La pareja de Point Pleasant, Nueva Jersey, ya no podrá pagar su plan de Obamacare después de que los subsidios mejorados a las primas expiren a fin de año. Decidieron prescindir de la cobertura tras enterarse de que la prima de su plan se disparará a US$ 1.928 al mes, frente a los US$ 340 de este año.

Aunque ambos gozan de buena salud, la idea de perder la cobertura le quita el sueño a Lisa Frankenfeld, de 62 años, quien teme que alguno de los dos pueda ser diagnosticado con cáncer, sufrir un derrame cerebral o un ataque cardíaco, o tener un accidente grave.

“Somos proveedores de atención médica que no pueden pagar beneficios. Oh, la ironía”, le dijo a CNN. “Comprar un plan no tiene sentido financiero. Simplemente vamos a cruzar los dedos y esperar lo mejor”.

Los Frankenfeld están entre los millones de inscritos en la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) que enfrentan decisiones difíciles en esta temporada de inscripción abierta, que termina el 15 de enero en la mayoría de los estados. Más del 90 % de los titulares de pólizas de la ACA —unos 22 millones de personas— reciben los subsidios mejorados, lo que impulsó un número récord de inscripciones en la cobertura de Obamacare este año.

Una parte considerable de esos inscritos son trabajadores autónomos o son dueños o empleados de pequeñas empresas. Casi la mitad de los adultos en el mercado de seguros de salud individuales —la gran mayoría de los cuales se adquieren a través de los intercambios de Obamacare— están vinculados a una pequeña empresa, según KFF, un grupo de investigación de políticas de salud no partidista.

Las pólizas de los empleadores suelen ser demasiado costosas para las pequeñas empresas y para quienes trabajan por cuenta propia, lo que lleva a muchos a recurrir a los intercambios de la Ley de Atención Médica Asequible. Y aunque varios dijeron a CNN que su cobertura de Obamacare les exige gastar mucho de su propio bolsillo para la atención médica, dicen que sigue siendo mejor que estar sin seguro.

Sin embargo, sin los subsidios mejorados, que fueron promulgados por la administración Biden como parte de un paquete de ayuda por el covid-19 en 2021, se espera que los pagos de las primas de los inscritos aumenten un 114 % en promedio el próximo año. El vencimiento de esta disposición también significa que los consumidores que ganan más del 400 % del nivel federal de pobreza —alrededor de US$ 62.600 para una persona y US$ 84.600 para una pareja— ya no calificarán para ninguna ayuda federal.

La Cámara de Representantes tiene previsto votar en enero la extensión de la asistencia reforzada por tres años, después de que cuatro republicanos se desmarcaran de su bancada y apoyaran una propuesta demócrata. Pero la medida enfrenta un camino difícil en el Senado, que rechazó un proyecto demócrata similar a principios de este mes.

Cada vez más presionados por el aumento del costo de la electricidad, los comestibles, los seguros personales y comerciales, y los suministros para su empresa de instalación y reparación de puertas de garaje, Kathy y Jeffrey Many, de Brandon, Vermont, decidieron no renovar su cobertura de la Ley de Atención Médica Asequible para 2026. La prima de su plan subirá a casi US$ 2.670 al mes, desde US$ 625 este año. El plan más barato que pudieron encontrar cuesta casi US$ 1.870 al mes.

Aunque la pareja tenía altos gastos de bolsillo por la atención médica, su póliza de Obamacare les daba tranquilidad en caso de que alguno tuviera que enfrentar una enfermedad grave o un accidente, dijo Kathy Many a CNN. Estar sin seguro el próximo año será “muy estresante”, dijo.

“Cada vez que Jeffrey sale a trabajar, voy a pensar ‘Jesucristo, espero que no le pase nada hoy’”, dijo Many, de 61 años, con la voz entrecortada, “porque todo por lo que he trabajado toda mi vida podría perderse por una bancarrota”.

En lugar de tener seguro médico, Many planea ahorrar los US$ 625 al mes que pagaban este año y “rezar” para que eso cubra sus gastos de salud hasta que su esposo se inscriba en Medicare en otoño y ella califique en 2029.

Muchos inscritos han estado esperando para explorar sus opciones de Obamacare porque no querían enterarse de cuánto tendrían que pagar por la cobertura a partir de enero.

Jeff, un músico independiente de la ciudad de Nueva York que gana tan poco que no tuvo que pagar prima este año ni el anterior, esperó hasta mediados de diciembre para ingresar al intercambio de su estado. Cuando vio que el plan más barato para 2026 le costaría US$ 275 al mes, cerró su computadora portátil porque sabía que no podría pagarlo y quedaría sin seguro. En su lugar, volvió a buscar un trabajo para reemplazar uno que acababa de perder.

El hecho de que los republicanos en el Congreso no estén renovando los subsidios mejorados enfurece a Jeff, de 50 años, un demócrata registrado que pidió que no se usara su apellido para proteger su privacidad.

“Podemos encontrar dinero para construir un arco y un salón de baile que son completamente innecesarios y recortes de impuestos para multimillonarios”, dijo, en referencia a los planes de construcción del presidente Donald Trump y al paquete de la agenda interna del Partido Republicano que se aprobó este verano. “Pero no podemos asegurar médicamente a la gente en este país. Es inconcebible”.

Sin embargo, algunos propietarios de pequeñas empresas no pueden permitirse quedarse sin seguro médico porque tienen condiciones médicas y necesitan atención. El aumento de las primas los está obligando a considerar grandes decisiones.

Sonja, quien posee varios negocios inmobiliarios con su esposo, dijo que están considerando asociarse con otra empresa con la esperanza de obtener un seguro de salud grupal con primas más bajas si tienen una fuerza laboral más grande. Pidió no incluir su apellido para proteger la privacidad de ella y su empresa.

La pareja de Minnesota tendrá que desembolsar más de US$ 2.150 al mes el próximo año para cubrirse a sí mismos y a su hija, frente a aproximadamente US$ 1.000 este año. Sonja, de 49 años, no está dispuesta a quedarse sin seguro, especialmente después de que su esposo tuvo que someterse a una cirugía este año, aunque las primas más altas podrían obligarlos a vender parte de sus propiedades o dejar de ahorrar para la jubilación.

“En caso de que tuviéramos un problema de salud importante, pagar el seguro sería un gasto mucho mejor que quedarnos sin cobertura y exponernos a la posibilidad de perder mucho más”, dijo.

