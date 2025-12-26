¿Qué pasará con los precios de las viviendas en 2026 tras la promesa de Trump de una reforma “agresiva” del sector?

Por Samantha Delouya, CNN

El próximo año podría marcar un punto de inflexión para el mercado inmobiliario estadounidense.

Después de varios años de estancamiento, con altos costos de endeudamiento y precios disparados que han impedido a muchos estadounidenses acceder a una vivienda, los economistas afirman que las condiciones podrían comenzar a cambiar en 2026.

Muchos economistas se muestran optimistas sobre el mercado inmobiliario para el próximo año. No son pocos los que anticipan que el aumento de los ingresos comenzará a superar el incremento de los precios de la vivienda, lo que hará que las casas sean más accesibles para muchos estadounidenses.

Redfin ha denominado a 2026 como “el gran reajuste de la vivienda”, mientras que Compass lo ha descrito como el comienzo de una “nueva era”.

Y después de años de volúmenes de ventas históricamente bajos, incluso un pequeño aumento en la actividad marcaría un punto de inflexión para el mercado inmobiliario. Este cambio se produciría en un momento en que la administración Trump ha indicado que tiene la intención de priorizar la asequibilidad de la vivienda en 2026, aunque los detalles de esos planes aún son limitados.

En los últimos años, el mercado inmobiliario ha estado estancado, dijo Mike Simonsen, economista jefe de Compass. Se vendieron menos casas, pero los precios de las viviendas siguieron subiendo sin cesar.

“En la próxima era, tendremos suficiente inventario en el mercado en todo el país, lo que permitirá que aumenten las ventas”, dijo, prediciendo que el número de ventas de viviendas finalmente aumentaría en 2026.

Esto puede suceder por varias razones, pero la reforma gubernamental probablemente no sea una de ellas.

Los precios de la vivienda se han disparado desde la pandemia, ya que la demanda de viviendas superó la oferta, lo que ha dejado a muchos estadounidenses fuera del mercado. Entre principios de 2020 y el tercer trimestre de 2025, los precios de la vivienda subieron casi un 55 % en todo el país, según un informe reciente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas.

Además de la escasez general de viviendas, muchos vendedores no han estado dispuestos a renunciar a las tasas hipotecarias ultrabajas que obtuvieron hace años y han pospuesto la venta de sus casas. Pero a medida que los propietarios se adaptan a tasas superiores al 6 %, es posible que más decidan que es hora de vender en 2026, lo que aumentaría la oferta en el mercado y aliviaría la presión sobre los precios, dijo Simonsen.

Este año, hubo indicios de mayor asequibilidad, con algunos estados como Florida, Texas y California experimentando una disminución en los precios promedio de las viviendas en 2025 con respecto a sus máximos.

Pero no se espera una caída drástica de los precios de las propiedades a nivel nacional en 2026, dijo Simonsen. Es más probable que los precios se mantengan cerca de los niveles actuales.

“Prevemos un aumento del 0,5 % en los precios de la vivienda el próximo año, lo que supone prácticamente un estancamiento”, dijo.

Aun así, muchos compradores podrían seguir sintiendo que los precios son inalcanzables en 2026. La mejor manera de hacer que las viviendas sean más asequibles a largo plazo sería construir más casas, señaló Simonsen.

Pero en lo que respecta a las construcciones, Simonsen dijo que “estamos rezagados”.

Las tasas hipotecarias han tendido a la baja en la segunda mitad de este año. La semana pasada, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años a tasa fija fue del 6,18 %, significativamente inferior a la de principios de 2025, cuando las tasas se acercaban al 7 %.

Simonsen espera que las tasas hipotecarias se mantengan por encima del 6 % el próximo año, pero eso podría cambiar. Un debilitamiento del mercado laboral o una caída de la inflación podrían llevar a la Reserva Federal a recortar las tasas más de lo esperado. Si bien las tasas hipotecarias no siguen directamente a la Fed, sí siguen el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que reacciona a las decisiones de la Fed.

La confianza del consumidor es fundamental para el mercado inmobiliario, dijo Jason Waugh, presidente de Coldwell Banker Affiliates. Si el mercado laboral se debilita aún más y los compradores se sienten menos seguros en sus trabajos, es posible que estén menos dispuestos a comprar una casa, lo que afectaría las ventas.

“Para la mayoría de las personas, (comprar una casa) es un compromiso de 15 o 30 años”, dijo. “Si no se tiene confianza en los ingresos o en el potencial de ingresos, es posible que se detengan y no asuman compromisos mayores”.

Después de una explosión en los precios de los alquileres en muchas ciudades hace unos años, los inquilinos obtuvieron un pequeño alivio en 2025, ya que ese crecimiento se desaceleró, según Bank of America. Según los datos internos de pagos del banco, los alquileres se mantuvieron estables en octubre en comparación con el año anterior, por primera vez en tres años y medio.

Sin embargo, este alivio podría no durar.

Dado que muchos estadounidenses aún no pueden acceder a la compra de una vivienda debido a las elevadas cuotas iniciales y las costosas hipotecas mensuales, Redfin estima que la demanda de alquileres se mantendrá alta, incluso a pesar de que se construyan menos apartamentos nuevos.

Según Redfin, los alquileres podrían aumentar entre un 2 % y un 3 % interanual para finales de 2026.

A principios de este mes, el presidente Donald Trump adelantó sus planes de implementar las “reformas de vivienda más ambiciosas” en la historia de Estados Unidos el próximo año.

Si bien la Casa Blanca no ha revelado detalles hasta el momento, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, sugirió —durante una aparición televisiva la semana pasada— que los planes se centrarían en la regulación del sector inmobiliario

“Hay muchas cosas que podemos hacer con las regulaciones para agilizar los trámites de aprobación”, declaró en Fox Business. “También podemos incentivar a los estados para que faciliten la construcción de nuevas viviendas”.

En un comunicado a CNN, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que la propiedad de vivienda era una “prioridad principal en la agenda de asequibilidad del presidente Trump”.

“El pueblo estadounidense puede esperar más novedades. ¡Manténganse informados!”, añadió Desai.

En los últimos meses, la administración Trump ha barajado varias ideas para facilitar la compra de viviendas, incluyendo un plan de hipotecas a 50 años y la posibilidad de transferir hipotecas.

Sin embargo, es poco probable que alguna de estas propuestas se concrete en 2026.

“Creemos que existen limitaciones en lo que el presidente puede hacer en 2026 para impulsar el sector de la vivienda”, escribió Jaret Sieberg, analista de política de vivienda en TD Cowen, en una nota a sus clientes a principios de este mes.

