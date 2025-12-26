Marco Rubio habla con Asfura “para felicitarlo por una clara victoria electoral” en Honduras

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló este viernes con Nasry “Tito” Asfura, declarado como ganador de las elecciones presidenciales de Honduras, “para felicitarlo por una clara victoria electoral”.

En la conversación, Rubio elogió a Asfura por defender “los objetivos estratégicos” de EE.UU., señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

“Ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la asociación entre Estados Unidos y Honduras”, agregó la dependencia que dirige Rubio.

Entre acusaciones sobre un supuesto “golpe electoral” y un proceso que tardó semanas en dar a conocer un ganador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Asfura como vencedor de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. En un mensaje en video, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López dijeron que Asfura, del Partido Nacional, superó por un 0,74 % de la votación a su más cercano rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal. De acuerdo con las consejeras, Asfura tuvo el 40,27 % de los votos frente al 39,53 % de Nasralla. En tercer lugar quedó la candidata oficialista Rixi Moncada, con el 19,19 % de los sufragios.

Días antes de las elecciones, Asfura recibió el respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien dijo que podía trabajar con él “para combatir a los narcocomunistas”. En ese mensaje, Trump también calificó a Moncada como “cercana al comunismo” y acusó a Nasralla de intentar “dividir el voto”. Por su parte, Nasralla aseguró que el respaldo de Trump a Asfura lo “perjudicó” en las elecciones, mientras que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció la situación como una “injerencia” por parte del presidente de EE.UU.

Ante la espera de semanas para conocer los resultados, el Gobierno de EE.UU. volvió a hablar de las elecciones en Honduras y advirtió que quien “obstruya o intente retrasar” el trabajo del CNE “enfrentará consecuencias”.

Además de EE.UU., decenas de países, la mayoría de América Latina y Europa, han felicitado a Asfura tras ser declarado ganador de la elección presidencial.

Pese a ello, Nasralla dijo que apelará los resultados por la “vía legal”. Tanto el Partido Liberal como el oficialista Partido Libertad y Refundación señalaron que el CNE aprobó la declaratoria pese a que faltaba contar aún actas con irregularidades, algo más de 300. Ambos partidos advirtieron que impugnarán los resultados.

Luis Redondo, presidente del Congreso de Honduras e integrante del partido gobernante, también rechazó el miércoles la declaratoria del CNE y dijo en su cuenta de X que, desde su perspectiva, “no tiene ningún valor legal”.

Esta semana, Redondo aseguró que podría buscar que el Congreso ejerza la facultad que le da la Constitución —en su artículo 205, numeral 7— para hacer recuento de votos.

El presidente del Parlamento hondureño aseguró el martes en el canal de televisión del Legislativo que hubo un “golpe electoral”.

“Nosotros sí vamos a revisar las 19.167 juntas receptoras de votos y contar voto por voto en el proceso de escrutinio, para que verdaderamente se respete la voluntad popular. El pueblo tiene el derecho a conocer qué metieron en cada una de esas juntas receptoras de votos”, declaró Redondo. Anteriormente, el CNE descartó realizar un conteo voto por voto alegando que las normas no lo permiten.

En sintonía con las declaraciones de Ochoa y Redondo, Manuel Zelaya, expresidente de Honduras y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación, también calificó la propuesta de declaratoria del CNE como un paso hacia un “golpe de Estado electoral”.

“Se está violentando de manera flagrante la Constitución, la ley electoral y el principio democrático. El CNE pretende dar por aprobado de facto un informe administrativo de la Secretaría General para cancelar el escrutinio especial presidencial, sepultando la verdad electoral y usurpando funciones que no le corresponden”, dijo Zelaya.

Por su parte, la presidenta Xiomara Castro, dijo el miércoles que “en los próximos días” informará sobre la transición en el Gobierno.

“Reitero que estaré en este cargo de Presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más ni un día menos”, dijo Castro en un mensaje de Navidad grabado en video.

Con información de Elvin Sandoval y Anabella González, de CNN, y de la agencia EFE.