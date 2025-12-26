El presidente del Kennedy Center reprende a artista que canceló espectáculo de Nochebuena por inclusión del nombre de Trump

Por Aleena Fayaz, CNN

El presidente del Kennedy Center, Richard Grenell, criticó la decisión de un artista de cancelar un concierto anual de jazz de Nochebuena, luego de que el nombre de Donald Trump fue agregado al recinto artístico de Washington.

En una carta, de la cual el Kennedy Center compartió una copia con CNN, Grenell critica duramente las acciones del artista de jazz Chuck Redd y elogia a Trump por su liderazgo como presidente del centro, un rol para el cual la junta directiva cuidadosamente seleccionada por el presidente lo eligió a principios de su segundo mandato.

“Su decisión de retirarse en el último momento, explícitamente en respuesta al reciente cambio de nombre del Centro, que honra los extraordinarios esfuerzos del presidente Trump por salvar este tesoro nacional, es una intolerancia clásica y muy costosa para una institución de arte sin fines de lucro”, escribió Grenell, un confidente de Trump desde hace mucho tiempo, a Redd en un membrete que llevaba el nuevo logotipo del “Trump Kennedy Center”.

La Associated Press fue la primera en informar sobre la carta.

Redd declaró a CNN el miércoles que canceló el concierto de jazz navideño, que había organizado durante casi dos décadas, después de ver la decisión de la junta de cambiar el nombre del edificio la semana pasada.

“He estado actuando en el Kennedy Center desde el comienzo de mi carrera y me entristeció ver este cambio de nombre”, expresó Redd.

Grenell continúa culpando a Redd por las consecuencias financieras relacionadas con lo que llamó un “truco político” y dijo que el centro solicitará US$ un millón en daños.

CNN se comunicó con Redd para solicitarle comentarios sobre la carta.

Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Kennedy Center, se hizo eco del sentimiento de Grenell y argumentó que Redd “no cumplió con el deber básico de un artista público: actuar para toda la gente”.

“El arte es una experiencia cultural compartida que busca unir, no excluir”, declaró Daravi a CNN. “El Trump Kennedy Center es una institución verdaderamente bipartidista que acoge a artistas y mecenas de todos los orígenes. El gran arte trasciende la política, y el centro cultural estadounidense mantiene su compromiso de presentar una programación popular que inspire y conecte con todos los públicos”.

La cancelación del espectáculo gratuito “Jazz Jam” se produjo después de que la junta directiva del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas votara la semana pasada a favor de cambiar el nombre de la institución cultural tanto en honor al expresidente demócrata como a Trump.

En las horas posteriores a la votación, el centro actualizó su sitio web y al día siguiente instaló un nuevo letrero en la fachada del edificio con el nombre de Trump.

La medida rápidamente provocó la indignación de la familia Kennedy, los legisladores y los patrocinadores del centro histórico, incluida una demanda de una congresista demócrata que cuestiona si la junta tiene la autoridad para cambiar el nombre de la instalación, que el Congreso designó en 1964 como un monumento al presidente 35.

Antes del cambio de nombre, la reforma del centro impulsada por Trump ya generaba preocupación por la pérdida de ingresos, ya que tanto artistas como público se han mudado a otros espacios.

Artistas como Issa Rae, Renée Fleming, Shonda Rhimes y Ben Folds renunciaron a sus puestos de liderazgo o cancelaron eventos en el espacio. Y Jeffrey Seller, productor del exitoso musical “Hamilton”, canceló la presentación prevista del espectáculo a principios de este año.

Esta temporada navideña, la baja venta de entradas también ha afectado a “El Cascanueces”, históricamente uno de los eventos más populares del centro.

Fueron vendidas aproximadamente 10.000 localidades para la producción de este año en siete funciones, en comparación con las aproximadamente 15.000 localidades vendidas en cada una de las funciones entre 2021 y 2024, según datos internos de ventas revisados ​​por CNN.

El Kennedy Center otorgó aproximadamente cinco veces más entradas gratuitas para las funciones de este año que en los últimos cuatro anteriores, según mostraron los datos. Y el espectáculo de este año ha quedado alrededor de US$ medio millón por debajo de su objetivo presupuestado de ingresos de US$ 1,5 millones.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

