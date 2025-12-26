El mercado del oro se encamina a su mejor año desde que Jimmy Carter fue presidente

Por John Towfighi, CNN

El oro está teniendo su mejor año desde 1979.

Los futuros del oro negociados en Nueva York se han disparado casi un 71% este año, camino de su mejor ganancia anual en 46 años. La última vez que el oro tuvo un año tan sólido, Jimmy Carter era presidente, se estaba desarrollando una crisis en Oriente Medio, la inflación se disparaba y Estados Unidos se encontraba en medio de una crisis energética.

Hoy en día, los aranceles distorsionan el comercio internacional, el conflicto se intensifica con la guerra de Rusia contra Ucrania, se han producido enfrentamientos entre Israel e Irán, y Estados Unidos está incautando petroleros frente a las costas de Venezuela. En tiempos de incertidumbre, los inversores recurren a activos refugio como el oro.

El oro se considera una inversión resiliente, y los inversores esperan que el metal precioso mantenga su valor en situaciones de crisis, si la inflación se dispara o si las divisas se deprecian.

“La incertidumbre sigue siendo un rasgo característico de la economía global”, afirmó Joe Cavatoni, estratega senior de mercado del Consejo Mundial del Oro. En este entorno, el oro se ha vuelto cada vez más atractivo como diversificador estratégico y fuente de estabilidad.

Para algunos inversores, el defecto del oro reside en que no genera ingresos como los bonos. Sin embargo, cuando la Reserva Federal recorta los tipos de interés, como ha venido haciendo en los últimos meses, el rendimiento de los bonos tiende a caer, lo que aumenta el atractivo del oro.

Los futuros del oro cotizaban en torno a los US$ 2.640 por onza troy a principios de este año. El metal precioso superó un máximo histórico de US$ 4.500 por onza troy el lunes. Los analistas de JPMorgan Chase prevén que los precios superen los US$ 5.000 por onza troy en 2026.

El aumento del 71 % del oro este año ha superado con creces el del S&P 500, que solo ha subido un 18 %. En 2024, los futuros del oro ganaron un 27 %, mientras que el S&P 500 subió un 24 %.

Las expectativas de algunos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal en 2026 respaldan el alza del oro. Un dólar estadounidense más débil también está impulsando el precio, ya que hace que la compra de oro sea relativamente más asequible para los inversores internacionales.

Los joyeros y quienes poseen joyas de oro se están beneficiando del aumento de precios. Y la fiebre del oro no solo se debe a que los estadounidenses compran lingotes de oro en Costco, sino también a que los países compran oro por toneladas.

El aumento del oro se ha visto impulsado por la creciente compra de oro por parte de los bancos centrales, liderados por China.

Una de las principales razones por las que el banco central de China está aumentando sus reservas de oro es para reducir la dependencia de activos estadounidenses como los bonos del Tesoro estadounidense y el dólar, según Ulf Lindahl, director ejecutivo de Currency Research Associates.

El cambio se hizo evidente tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Los gobiernos occidentales decidieron congelar los activos rusos denominados en dólares estadounidenses, lo que llevó a los gobiernos de Rusia, así como de China, a buscar maneras de reducir su exposición a las decisiones políticas estadounidenses, afirmó Lindahl.

“La actual ola de compras por parte de los bancos centrales es diferente precisamente porque tiene sus raíces en la geopolítica”, declaró Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank, en una nota. “La congelación de las reservas soberanas y la fragmentación más amplia del sistema financiero global han introducido un elemento estructural en la demanda de oro que probablemente persistirá durante años”.

Los bancos centrales de todo el mundo han acumulado más de 1.000 toneladas de oro en cada uno de los últimos tres años, en comparación con un promedio de 400 a 500 toneladas anuales durante la década anterior, según el Consejo Mundial del Oro.

El ascenso del oro ha sido seguido por otros metales preciosos como la plata, el platino y el paladio.

Los futuros de la plata se han disparado un impresionante 146 % este año, mientras que los futuros del platino han ganado casi un 150 % y los del paladio un 100 %.

Para los inversores, los metales preciosos sirven como “protección contra un mundo cada vez más incierto”, según Hakan Kaya, gestor de cartera de Neuberger Berman.

Esta tendencia podría continuar. Lindahl, de Currency Research Associates, afirmó que prevé que el oro seguirá subiendo en 2026. Dado que los bancos centrales aumentan sus reservas de oro, podría haber menos lingotes circulando en el mercado. El aumento de la demanda por parte de los inversores habituales, sumado a la menor oferta disponible, podría causar un aumento de los precios.

También contribuye a impulsar la demanda de metales preciosos la preocupación por los enormes déficits gubernamentales y la carga de la deuda, según Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co.

“A medida que los inversores se han vuelto más conscientes de estos problemas, han buscado el oro como un refugio seguro”, afirmó Maley.

