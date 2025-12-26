EE.UU. evalúa enviar más recursos para abordar por la fuerza un petrolero cerca de Venezuela

Por Kevin Liptak, CNN

Estados Unidos no ha abandonado la persecución de un enorme y oxidado buque petrolero que fue seguido hasta aguas internacionales cerca de Venezuela el fin de semana pasado y funcionarios estadounidenses evalúan desplegar recursos adicionales en la zona para abordar la embarcación por la fuerza, dijeron a CNN personas familiarizadas con el asunto.

Las autoridades ya no esperan que el Bella 1 regrese al país para cargar petróleo mientras las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la Guardia Costera lo persiguen, y las fuentes señalaron que es posible que el Gobierno decida abandonar el esfuerzo por incautar el buque. No obstante, por ahora, Estados Unidos contempla enviar un equipo especializado de Respuesta Marítima Especial, con experiencia en abordar embarcaciones que no acatan órdenes, para tomar el control de la embarcación.

La Casa Blanca ha señalado que el Bella 1 es una “embarcación de la flota oscura” sujeta a sanciones estadounidenses y que navega bajo bandera falsa. Funcionarios indicaron que existe una orden judicial que permitiría su incautación.

El petrolero se negó a detenerse cuando la Guardia Costera intentó interceptarlo el fin de semana pasado y, en cambio, dio la vuelta y se internó en el océano Atlántico. Desde entonces, permanece prófugo.

La persecución se deriva de la orden del presidente Donald Trump de imponer un “bloqueo” a los petroleros venezolanos sancionados. Funcionarios del Gobierno consideran que presionar la principal fuente de ingresos económicos del presidente Nicolás Maduro es la mejor vía para intentar que deje el poder.

Aunque Trump ha ordenado un importante despliegue militar en el mar Caribe, cerca de Venezuela, hasta ahora se ha abstenido de dar la orden final para ataques terrestres, pese a haber afirmado en repetidas ocasiones durante meses que estos se producirán pronto.

Durante una llamada telefónica en la víspera de Navidad con militares a bordo del USS Gerald Ford, que Trump ordenó desplegar recientemente en el mar Caribe, calificó la región como un “lugar interesante” y dijo que Estados Unidos “iría tras la tierra”.

Sin embargo, por ahora, los funcionarios dijeron que la prioridad es hacer cumplir las restricciones sobre el petróleo venezolano, incluidas las interceptaciones de barcos que han llevado a algunos petroleros a evitar la región.

Aunque Estados Unidos sigue persiguiendo al Bella 1, no existe una urgencia inmediata por abordar la embarcación mientras continúa alejándose de Venezuela, indicó un funcionario. El buque se encuentra actualmente vacío.

Esto contrasta con otros dos petroleros interceptados con éxito por la Guardia Costera: el Skipper y el Centuries. Estados Unidos los ha conducido a Texas y tiene previsto confiscar su carga de petróleo.

Las autoridades no tienen claro por qué la tripulación del Bella 1 no detuvo el barco ni se sometió a los esfuerzos de la Guardia Costera para interceptarlo, como hicieron los dos barcos anteriores.

El barco ha sido vinculado al petróleo iraní sujeto a sanciones y a varios grupos aliados o respaldados por Irán.

