Dentro de la Guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler oculto en el bosque desde donde dirigió la guerra

Por Pavlo Fedykovych

La estrecha carretera que atraviesa la campiña de Masuria serpentea junto a lagos resplandecientes y pantanos cubiertos de musgo. Atraviesa pueblos tranquilos llenos de casas de tejados empinados que, incluso en un cálido día de verano, parecen estar listas para el invierno más crudo.

Esta región del noreste de Polonia es conocida por sus actividades al aire libre. Es un destino ideal para practicar senderismo, montar a caballo y otras actividades que prosperan gracias al aire limpio y la inmensidad del campo. Una escapada tranquila.

De repente, la carretera se adentra en un denso bosque. Los pájaros cantan en lo alto de las ramas de los árboles caducifolios. La escena es bucólica, pero el entorno es engañoso.

Primero aparece una vía férrea abandonada. Luego, las ruinas comienzan a emerger del follaje.

Estos tranquilos caminos rurales conducen a un lugar oscuro: la Guarida del Lobo, un vasto y aislado complejo donde el líder nazi Adolf Hitler planeó importantes campañas militares de la Segunda Guerra Mundial, y donde un complot de asesinato casi alteró el curso de la guerra.

Elegir los bosques y pantanos de Masuria para establecer un cuartel general fue un cálculo estratégico para los nazis. Tras invadir Polonia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Alemania ahora reclamaba esta región —parte de Prusia Oriental— como suya.

Al embarcarse en su agresiva estrategia para avanzar más hacia el este con una invasión de la Unión Soviética, Hitler necesitaba un centro neurálgico cerca de la frontera con la URSS. La Operación Barbarroja, una de las mayores invasiones militares de la historia, comenzaría en el verano de 1941.

La zona al este de la pequeña ciudad de Kętrzyn, entonces conocida como Rastenburg, funcionaba bien. Una línea ferroviaria construida décadas antes facilitó la construcción, y el bosque proporcionaba protección natural. Más importante aún, estaba a solo 80 kilómetros de la frontera soviética.

Impulsados ​​por el impulso inicial del conflicto, los nazis actuaron con rapidez. La principal contratista de ingeniería militar del Tercer Reich alemán, la Organización Todt, desplegó equipos en los bosques, con la ayuda del trabajo forzado de prisioneros de guerra, principalmente de Polonia y Francia.

En junio de 1941, a pocos días de la invasión planeada, la Guarida del Lobo se completó y Hitler se instaló allí.

La Guarida del Lobo nunca fue concebida como una simple base militar; era una fortaleza bien desarrollada, diseñada también como un lugar confortable para vivir para los altos mandos de la maquinaria de guerra alemana. Un refugio boscoso.

Y no estaba destinada solo para Hitler. Una vez en funcionamiento, los altos mandos nazis, como Joseph Goebbels, Martin Bormann, Hermann Göring y Wilhelm Keitel, se mudaron allí para vivir junto al dictador.

“La Guarida del Lobo se convirtió en una capital no oficial del Tercer Reich”, afirma Grzegorz Opala, un entusiasta de la historia que ahora guía a los visitantes por lo que queda de las instalaciones.

La escala estaba a la altura de las ambiciones de Hitler. En total, se construyeron 50 búnkeres y 70 barracones. Los muros de los búnkeres eran de hormigón, de unos seis metros de espesor. El complejo abarcaba casi una milla cuadrada e incluía dos aeródromos y una estación de tren. Entre las extravagantes ampliaciones se encontraban una casa de té, un casino y un cine.

Un elaborado sistema de camuflaje natural —redes de camuflaje, árboles y fachadas de búnkeres cubiertas de musgo— protegía la Guarida del Lobo de los ataques aéreos. Más de 50.000 minas terrestres rodeaban el complejo.

Su historia como cuartel general de Hitler terminó el 24 de enero de 1945, cuando los alemanes detonaron los búnkeres mientras se retiraban del avance del Ejército Rojo. Irónicamente, muchas estructuras sobrevivieron a la explosión, lo que demuestra la calidad de la construcción.

Al igual que muchos restos nazis en territorio polaco, la Guarida del Lobo quedó abandonada a su suerte. Tras la caída del comunismo, se convirtió en un lugar turístico. En 2017, el gobierno polaco tomó el control y llevó a cabo importantes obras de renovación para preservarla como un lugar de importancia histórica.

Hoy en día, la Guarida del Lobo atrae a unos 300.000 visitantes al año.

Incluso con la luz del sol filtrándose entre la vegetación, es difícil ignorar la magnitud de los crímenes planeados y dirigidos desde la Guarida del Lobo. Entre sus muros de hormigón se decidieron acontecimientos cruciales de la historia mundial, no solo la Operación Barbarroja, sino muchas otras operaciones militares importantes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se discutieron y coordinaron decisiones cruciales para el Holocausto.

Esa sensación de inquietud acecha a lo largo del sendero turístico pavimentado que serpentea entre los esqueletos de cemento de los barracones y los búnkeres invadidos por la vegetación. Perdura en los pasillos oscuros, las grietas de los muros, los reflejos en el agua estancada del estanque de incendios abandonado.

La naturaleza ha seguido su curso en la Guarida del Lobo. Estalactitas cuelgan del techo del puesto de mando de las SS, sin ventanas. Una familia de árboles crece directamente de la piedra dentro de las ruinas del refugio antiaéreo de Martin Bormann. El musgo cubre el gigantesco búnker de Hitler, una ruina invadida por la vegetación que el bosque ha recuperado.

Sin conocer su macabra historia, es fácil imaginar estas sombrías estructuras como los restos de alguna civilización antigua.

Hoy en día, la entrada a la mayoría de los búnkeres está prohibida a los visitantes, ya que ya no son estructuralmente seguros. Sin embargo, hay algunos donde aún se permite el acceso limitado a los sombríos pasillos. Estos incluyen el refugio antiaéreo y búnker de Bormann, que alberga una pequeña exposición similar a una cueva. Además, está coronado por una plataforma de observación que ofrece una vista de las ruinas desde arriba.

Hitler pasó un total de unos 800 días en la Guarida del Lobo, y una visita aquí ofrece una perspectiva de las rutinas banales que marcaron la vida del Führer, incluso mientras la guerra y los asesinatos en masa se extendían por toda Europa.

“Cuando Hitler llegó a la Guarida del Lobo, estaba muy enfermo; sufría de insomnio, reumatismo y problemas gástricos”, cuenta Opala, la guía turística.

Los días del dictador aquí comenzaban con el desayuno. Luego, revisaba la prensa alemana para leer informes sobre los bombardeos aéreos sobre ciudades alemanas.

“Después de la rueda de prensa, Hitler pasaba una hora con su perro, Blondi, un pastor alemán”, relata Opala. La visión del criminal de guerra responsable de la muerte de millones de personas paseando a su perro por este bosque es inquietante.

La Guarida del Lobo también fue lugar de encuentro para funcionarios de las potencias del Eje, incluido el dictador italiano Benito Mussolini.

“Mussolini estuvo en el complejo tres veces. Muchos mariscales de Hungría y Bulgaria vinieron a visitar al Führer”, continúa Opala. “Hitler invitaba a sus invitados a la casa de té cuando la situación en el Frente Oriental era favorable”.

El día del dictador solía terminar con una llamada tardía a su compañera de toda la vida, Eva Braun, la mujer que compartiría su destino cuando se suicidó en otro búnker, el búnker del Führer en Berlín, el 30 de abril de 1945.

La mayoría de los visitantes de la Guarida del Lobo se detienen en el objeto número 3. Hoy en día, es solo un conjunto de piedras, pero antaño albergó la sala de conferencias principal. Fue aquí donde Claus von Stauffenberg, un oficial del ejército alemán, intentó asesinar a Hitler con una bomba oculta en un maletín.

El intento de asesinato contra Hitler y su círculo íntimo fue organizado por un grupo de oficiales nazis de alto rango, alarmados por los crecientes fracasos del ejército alemán en el frente y frustrados por la tiranía de su líder.

La “Operación Valquiria” se llevó a cabo el 20 de julio de 1944, cuando von Stauffenberg entró en el complejo con la bomba del maletín para asistir a una conferencia militar con Hitler y 20 oficiales. Colocó los explosivos debajo de la mesa y salió de la sala, con el pretexto de hacer una llamada telefónica.

La bomba explotó a las 12:42 p. m., matando a tres personas, pero dejando a Hitler con heridas leves. Tras el golpe, más de 5000 personas fueron ejecutadas, incluyendo a von Stauffenberg. También profundizó la paranoia de Hitler y cambió la forma en que se celebraban las reuniones en la Guarida del Lobo.

“Tras el intento de asesinato, todos los oficiales se sentaron en las sillas, y detrás de ellos había gente de las SS con ametralladoras”, dice Opala.

De los más de 40 intentos fallidos de asesinar al dictador, el complot de la Guarida del Lobo fue el que más estuvo cerca de triunfar. Fue representado en la película de 2008 “Operación Valquiria”, en la que Tom Cruise interpreta a von Stauffenberg.

Aunque es esencialmente una ruina semidestruida de la Segunda Guerra Mundial, la Guarida del Lobo ha sido hoy ampliamente desarrollada para transformarla en una atracción turística de pleno derecho. Hay senderos bien señalizados, y cada edificio tiene un número y un panel informativo al lado. Es posible alquilar una práctica audioguía o contratar un guía turístico para una experiencia más inmersiva.

A finales de 2024, se añadieron al complejo un hotel y un restaurante como parte de una modernización a gran escala. Comer pierogi (empanadillas tradicionales polacas rellenas) y pasar una noche junto a una colección tan inquietante de búnkeres nazis abandonados es una interpretación inusual del concepto de turismo oscuro.

Esto tampoco está exento de controversia. Con el auge de los grupos de extrema derecha en Europa, los historiadores han expresado su preocupación por el desarrollo turístico de este sombrío sitio nazi.

Pero para la mayoría de los visitantes, el antiguo cuartel general de Hitler es un lugar de reflexión y memoria. Ofrece una perspectiva excepcional del funcionamiento interno de la devastadora maquinaria de guerra nazi y de la vida personal de su principal ideólogo.

Más allá del lugar, el paisaje circundante ofrece un agradable contraste. Aquí se pueden admirar los miles de lagos que definen la región de Warmia y Masuria, brillando bajo la luz del sol.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.