Trump afirma que la violencia en Nigeria se dirige contra los cristianos. Estos son los hechos

Después de meses de advertir que Estados Unidos podría tomar medidas militares para detener la violencia contra los cristianos en Nigeria, el presidente Donald Trump anunció el día de Navidad que había hecho precisamente eso: lanzar un ataque contra los terroristas de ISIS en el noroeste de la nación africana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria confirmó que los dos países habían coordinado el ataque, y un asesor presidencial indicó que Estados Unidos y Nigeria estaban “en la misma página en la lucha contra el terrorismo”.

Todavía están surgiendo detalles sobre el ataque, que se produjo después de que Trump amenazara con suspender la ayuda a Nigeria por la violencia contra los cristianos, e incluso pidió a su secretario de Defensa que se “preparara para una posible acción” contra la nación más poblada de África en noviembre.

Pero la realidad sobre el terreno es más matizada de lo que sugiere la caracterización de Trump, según declararon expertos y analistas a CNN este año.

Tanto cristianos como musulmanes —los dos principales grupos religiosos del país de más de 230 millones de habitantes— han sido víctimas de ataques de islamistas radicales, afirman.

Esto es lo que necesitas saber.

Nigeria ha enfrentado durante años problemas de seguridad profundamente arraigados debido a diversos factores, incluidos ataques con motivaciones religiosas.

El país tiene aproximadamente el mismo número de cristianos, que se encuentran predominantemente en el sur, y de musulmanes, que se concentran principalmente en el norte.

En 2012, el grupo islamista Boko Haram emitió un ultimátum, ordenando a los cristianos de la región norte que se marcharan, mientras que instaba a los musulmanes del sur a “regresar” al norte. La mayoría de los asesinatos selectivos de los últimos años han ocurrido en el norte.

Además de Boko Haram, también existe el grupo Lakurawa menos conocido, prominente en los estados del noroeste, que, según analistas de seguridad, podría haber sido el objetivo de los ataques del jueves.

El grupo Lakurawa se ha vuelto cada vez más letal este año, en el que ha atacado a menudo comunidades remotas y a las fuerzas de seguridad, mientras se ocultan en los bosques entre los estados, según informó Reuters.

Los observadores dicen que otros conflictos violentos surgen por tensiones comunales y étnicas, así como por disputas entre agricultores y pastores por el acceso limitado a la tierra y al agua.

Sí, aunque eso es solo una parte del panorama.

John Joseph Hayab, pastor que dirige la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, por sus siglas en inglés) en la región norte del país, está de acuerdo con la afirmación de Trump sobre “asesinatos sistemáticos de cristianos” en esa zona.

La magnitud de las matanzas se ha reducido en los últimos dos años, afirmó. Sin embargo, este año se ha producido una oleada de ataques de gran repercusión en zonas predominantemente cristianas del norte, lo que ha atraído la atención y la condena internacionales.

En abril, hombres armados, presuntos pastores musulmanes, mataron al menos a 40 personas en una aldea agrícola mayoritariamente cristiana.

Dos meses después, más de 100 personas fueron masacradas en Yelwata, una comunidad mayoritariamente cristiana en el estado suroriental de Benue, según Amnistía Internacional.

Los masacres han sido aprovechados por sectores de la derecha evangélica cristiana en Estados Unidos. En agosto, el senador Ted Cruz, de Texas, presentó un proyecto de ley que solicita sanciones contra Nigeria por presuntas violaciones de la libertad religiosa.

Los musulmanes también han sido víctimas de ataques selectivos por parte de grupos islamistas que buscan imponer su interpretación extrema de la ley islámica.

Al menos 50 fieles murieron en agosto cuando hombres armados atacaron una mezquita en el estado noroccidental de Katsina, y Boko Haram y otros grupos armados han llevado a cabo muchas matanzas brutales similares en comunidades musulmanas en el norte.

“Sí, estos grupos (extremistas) lamentablemente han asesinado a muchos cristianos. Sin embargo, también han masacrado a decenas de miles de musulmanes”, afirmó Bulama Bukarti, defensora nigeriana de derechos humanos especializada en seguridad y desarrollo.

Añadió que los ataques en espacios públicos perjudican desproporcionadamente a los musulmanes, ya que estos grupos radicales operan en estados predominantemente musulmanes.

Los pocos datos que existen tampoco respaldan las afirmaciones de Trump de que los cristianos están siendo atacados de manera desproporcionada.

De más de 20.400 civiles muertos en ataques entre enero de 2020 y septiembre de 2025, 317 muertes fueron por agresiones contra cristianos, mientras que 417 fueron por ataques contra musulmanes, según el grupo de monitoreo de crisis Armed Conflict Location & Event Data.

La organización no incluyó la afiliación religiosa de la gran mayoría de los civiles asesinados.

En noviembre, Trump designó a Nigeria como “País de particular preocupación” bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, lo que sugiere que su administración ha encontrado que Nigeria ha participado o tolerado “violaciones sistemáticas, continuas (y) atroces de la libertad religiosa”.

Pero el Gobierno nigeriano rechazó las acusaciones de que no estaba haciendo lo suficiente para proteger a los cristianos de la violencia. En aquel momento, el presidente nigeriano Bola Tinubu declaró que “la caracterización de Nigeria como intolerante a la religión no refleja nuestra realidad nacional”.

Sin embargo, varios expertos y analistas declararon a CNN que creían que el Gobierno necesitaba proteger mejor a todos los ciudadanos, ya que las personas se ven afectadas por matanzas en masa independientemente de sus religiones u orígenes.

Tinubu aún no ha comentado públicamente sobre el ataque del jueves, pero más temprano ese día había compartido un mensaje navideño en las redes sociales.

“Me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para consagrar la libertad religiosa en Nigeria y proteger a los cristianos, musulmanes y todos los nigerianos de la violencia”, escribió.

