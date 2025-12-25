Reportan la excarcelación de al menos 26 personas detenidas en Venezuela

CNN en Español

Al menos 26 personas que estaban detenidas en Venezuela presuntamente por motivos políticos fueron excarceladas este jueves, dijo Alfredo Romero, director presidente de la organización no gubernamental de derechos humanos Foro Penal, en su cuenta de X.

Tres de esas personas son adolescentes, agregó Romero, cuyo equipo da seguimiento a la situación de quienes son arrestados en el país sudamericano.

CNN contactó a la Fiscalía General de Venezuela para pedir información sobre estas excarcelaciones y espera respuesta.

La excarcelación de estas personas es la más grande cuando menos desde agosto de este año, cuando integrantes de la oposición informaron que 13 activistas políticos que estaban detenidos quedaron en libertad. Entre ese grupo estaban, entre otros, el exdiputado Américo De Grazia, el dirigente Pedro Guanipa y el exalcalde de Maracaibo Rafael Ramírez.

Previamente, entre finales de 2024 e inicios de 2025, la Fiscalía de Venezuela informó sobre la excarcelación de cientos de las más de 2.000 personas que fueron detenidas en el marco de las protestas postelectorales de 2024. De acuerdo con la Fiscalía, las personas que fueron arrestadas durante esas manifestaciones cometieron diversos actos contra el país.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, posteriormente pidió revisar algunos casos por posibles errores de procedimiento, lo que derivó en unas 1.500 excarcelaciones, según la Fiscalía.

Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, dicen que hay cientos de presos políticos en Venezuela. Al corte de este 20 de diciembre, Foro Penal contabilizaba 902 personas en esa situación, incluyendo a quienes fueron detenidos en 2024 y en años anteriores. Por su parte, el Gobierno de Venezuela niega que haya presos políticos en el país.

