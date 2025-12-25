Pediatras demandan al Gobierno de Trump para detener un recorte de casi US$ 12 millones en subvenciones federales

Por Tami Luhby y Jacqueline Howard, CNN

Un importante grupo de pediatría solicitó a un juez federal que impida que la administración Trump cancelar casi US$ 12 millones en subvenciones federales.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) argumenta que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) canceló la semana pasada siete subvenciones en represalia por denunciar públicamente las acciones del Gobierno que, según el grupo, amenazan la salud infantil, incluyendo la defensa de una política de vacunación basada en la evidencia. Los esfuerzos de la Academia se han enfrentado a difamaciones selectivas por parte del secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., y otros altos funcionarios que buscan desacreditar a uno de los críticos más destacados de la agencia, según la demanda, presentada el miércoles ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia.

La demanda solicita al tribunal que bloquee de inmediato los recortes de fondos y exija el restablecimiento de las subvenciones mientras se tramita el caso.

En esta demanda, la AAP impugna las represalias del HHS, que no solo perjudican irreparablemente a la AAP, sino que también socavan la salud y la seguridad de todos los estadounidenses al recortar sin sentido los programas que ayudan a los pediatras a detectar, prevenir y controlar enfermedades y afecciones mortales y debilitantes, según la denuncia.

Los fondos se utilizan para “capacitación y asistencia técnica a pediatras en comunidades rurales, la reducción de la muerte súbita infantil inesperada, la prevención de los trastornos del espectro alcohólico fetal y las pruebas de audición universales para recién nacidos”, según la denuncia.

“Sin una intervención judicial inmediata, estos programas finalizarán en cuestión de semanas, el personal será despedido y los niños y las familias de todo el país perderán el acceso a programas cruciales de salud infantil”, declaró la Academia en un comunicado el miércoles.

La Academia cuenta con 67.000 miembros, entre ellos pediatras de atención primaria, subespecialistas médicos pediátricos y especialistas en cirugía pediátrica. Democracy Forward, que ha presentado numerosas demandas contra la administración Trump este año, representa a la Academia en este caso.

Un portavoz del HHS declaró a CNN la semana pasada que las subvenciones otorgadas a la Academia y a varias otras organizaciones fueron canceladas “porque ya no se alinean con la misión ni las prioridades del Departamento”.

La AAP y Kennedy han estado en conflicto —y en litigios— por ciertas políticas de salud pública, incluyendo las relacionadas con la vacunación infantil.

A principios de este año, la AAP tomó la inusual decisión de distanciarse de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) en su recomendación de que la vacuna contra el covid-19 para niños debería basarse en la toma de decisiones clínicas compartidas. Las recomendaciones de la AAP fueron más explícitas, indicando que todos los niños de 6 a 23 meses deberían recibir la vacuna contra el covid-19 a menos que tengan alergias conocidas a la vacuna o a sus ingredientes.

La AAP también criticó a los CDC la semana pasada por adoptar la decisión de sus asesores en materia de vacunas de dejar de recomendar la dosis universal al nacer de la vacuna contra la hepatitis B para recién nacidos.

Una coalición de grupos médicos liderada por la AAP argumentó la semana pasada ante un tribunal federal que los recientes cambios en las recomendaciones de los asesores de vacunas de los CDC y ciertas acciones de Kennedy violan la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley del Comité Asesor Federal.

La audiencia, celebrada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts, se centró en la moción del Gobierno para desestimar una demanda interpuesta por la AAP contra Kennedy, que alega que se violaron la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley del Comité Asesor Federal al realizar cambios en los calendarios de vacunación, y busca determinar si los demandantes tienen legitimidad para interponer una demanda.

