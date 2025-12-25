Del sueño americano a la huida silenciosa: el impacto humano de la ofensiva inmigratoria de Trump

Por Karen Esquivel, CNN en Español

Cientos de miles de inmigrantes fueron deportados de Estados Unidos, otros cambiaron el sueño americano por el sueño mexicano, muchos prefirieron regresar a sus países de origen, algunos eligieron el camino de la autodeportación, mientras que millones más viven con miedo en territorio estadounidense.

Es el panorama que enfrentaron los migrantes este 2025 debido a la política de línea dura del presidente Donald Trump con un programa de deportaciones masivas y el desmantelamiento de programas clave como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de varios países, el parole humanitario, así como otras vías legales para migrantes y solicitantes de asilo. Por si fuera poco, la narrativa de criminalidad contra este sector se endureció.

Así es como las políticas de Trump reconfiguran los sueños y dinámicas de inmigrantes, dreamers, solicitantes de asilo, beneficiarios de programas e incluso hijos de inmigrantes sin estatus legal nacidos en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirma que ha deportado a más de 500.000 inmigrantes indocumentados desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Aunque se trata de la mitad del millón de deportaciones anuales que el republicano prometió durante su campaña por la presidencia, ha sido suficiente para poner fin a los sueños de muchas personas que vivían en el país o buscaban ese objetivo.

Trump prometió que comenzaría la “operación de deportación más grande” en la historia de EE.UU., y rápidamente declaró emergencia nacional en la frontera sur para desplegar personal militar y terminar el muro fronterizo, puso fin al uso de la aplicación CBP One, una vía clave para muchas personas que buscaban ingresar a EE.UU., e inició el proceso para poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) también suspendió este mes las solicitudes de inmigración de personas de 19 países, según un memorando de política, citando preocupaciones de seguridad nacional para implementar su agenda inmigratoria.

Otra medida que impactó a los migrantes fue la directiva para realizar arrestos en lugares como iglesias, hospitales y escuelas, marcando un cambio respecto a la política de larga data de evitar los lugares sensibles.

El miedo ha alterado la cotidianidad de los migrantes. Una encuesta del Pew Research Center resalta que el 42 % de los hispanos en EE.UU. teme que ellos o un ser querido puedan ser deportados. Uno de cada 25 adultos comenzó a llevar consigo documentos que prueben su estatus migratorio y 1 de cada 50 evitó usar servicios públicos como atención médica o contacto con autoridades.

Además, muchas personas dejaron de acudir a sus audiencias migratorias por temor a ser detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ya que los tribunales se convirtieron en el epicentro de las deportaciones masivas con agentes enmascarados realizando los arrestos y convirtiendo lo que antes eran pasillos estériles en lugares de peleas dramáticas y despedidas desesperadas.

“Es lo que más miedo le da al inmigrante aquí”, dijo a CNN el abogado de temas migratorios Jonathan Shaw. “Hemos visto imágenes en Minneapolis de agentes de inmigración arrastrando a una mujer embarazada en la calle, arrestos en tiendas, restaurantes (…) además de casos en las cortes de inmigración que quitan la habilidad de pedir una fianza, no poder defender su asilo político o tener alguna defensa contra la deportación. Entonces los ataques no solo son en las calles, también en las cortes”, detalló.

El resultado de estas políticas son al menos 200.000 latinoamericanos deportados en los primeros 10 meses del Gobierno de Trump, según cifras recopiladas por CNN, y por primera vez en 50 años la población inmigrante disminuyó en casi 1,5 millones de personas entre enero y junio, señaló un análisis del Pew Research Center.

La ruta original marca a México como un país de tránsito hacia EE.UU., pero las políticas de Trump y la imposibilidad para cruzar la frontera entre ambos países cambiaron el plan original de algunos migrantes que han hecho de Ciudad de México el destino para establecerse.

“La idea inicial no era quedarme en México, nunca pasó por mi cabeza quedarme en México, la idea inicial era llegar a los Estados Unidos. Duré como 4 meses esperando la cita de CBP One y nunca salió. Aquí nos quedamos porque no hay opción de regresar a mi país”, contó a CNN una migrante venezolana.

Otros prefirieron regresar a sus países de origen en un fenómeno llamado migración inversa, que se da debido a la falta de oportunidades y la desesperanza que deja a muchos migrantes sin alternativas viables más que regresar al lugar del que salieron por causas como la pobreza o la violencia.

Karol Mendoza salió de Venezuela en 2023 con la mirada puesta en Estados Unidos y esperó en México la cita de CBP One, pero nunca llegó. A pesar de tener algunos trabajos en la capital mexicana, decidió que lo mejor era regresar a Caracas con su familia a pesar de todo el camino que recorrió para darle una vida mejor a su hijo.

En medio de la ofensiva migratoria de Trump, muchas personas también han elegido el camino de la llamada “autodeportación”, como la describe el Gobierno de EE.UU. Es el caso del chef mexicano Mario Carrera, quien luego de 30 años en Estados Unidos decidió regresar a México para “vivir en paz” y dejar atrás el temor de las redadas.

Contó a CNN que la última vez que llevó a su esposa al trabajo, un policía lo detuvo y sintió temor de que lo entregaran a las autoridades de migración y lo enviaran a México. “Recuerdo que me orillo; mi esposa se puso muy mal. Cuando me orillo, el policía pasa, pero no era conmigo, gracias a Dios, venía otra patrulla, seguramente iban a otra situación. Y ya dije no, esta fue la última vez”.

Es un decisión de la que, dice, no se arrepiente, porque ahora tiene la libertad de ir a cualquier lugar, sacar su licencia y pasear por todo México. “No hay como estar acá, vivir en paz, tranquilo”, señaló.

La dura política inmigratoria del Gobierno de Trump está causando estrés y ansiedad en los niños, muchos de los cuales no tienen la edad suficiente para entender lo que sucede, pero quedan atrapados en medio de las bruscas redadas y las deportaciones repentinas.

“Veo miedo y estrés en muchas familias y menores. Los niños no saben, cuando van a la escuela cada mañana, si sus padres estarán ahí cuando regresen a casa”, dijo a CNN Lisa Mosko Barros, fundadora y directora ejecutiva de SpEducational, una organización educativa sin fines de lucro en Estados Unidos.

Los niños que presenciaron el arresto de sus padres o familiares en una redada eran mucho más propensos a experimentar síntomas de trastorno de estrés postraumático, así como falta de sueño, alimentación y otros grados de temor y ansiedad, según un informe citado por la Federación Americana de Maestros (AFT, por sus siglas en inglés), en su guía para educadores y personal de apoyo escolar.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas que huían de países afectados por desastres naturales, guerras u otras condiciones fue cancelado en noviembre para gran parte de 250.000 venezolanos beneficiados originalmente en 2021 y antes se terminó para otros 350.000 venezolanos que accedieron al programa en 2023.

Actualmente están en curso algunos litigios sobre el TPS que son examinados por la Justicia, esos procesos pueden extenderse por meses o años. Mientras tanto, hay venezolanos que perdieron el TPS que tienen abierta una solicitud de asilo y llevan meses esperando una cita en un tribunal migratorio.

El Gobierno también ha tomado medidas para poner fin al TPS o revertir las extensiones para Venezuela, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua y Siria.

El “parole in place”, otro programa humanitario temporal del Gobierno de Joe Biden, llegó a su fin en marzo de este año, dejando a medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron a EE.UU. huyendo de la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades en sus países, se enfrentaron a la posibilidad de ser deportados si no conseguían un ajuste de su estatus migratorio, algo también difícil en medio de las limitantes para los migrantes.

A finales de noviembre, el Gobierno de Trump pausó todas las solicitudes de asilo para personas de 19 países “de preocupación”, incluidos Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La decisión plantea que se realice una revisión integral, independientemente de la fecha de ingreso para garantizar que cada extranjero sea “investigado y examinado al máximo nivel posible”.

Además, las autoridades anunciaron una reevaluación en todas las tarjetas de residencia o “green cards” emitidas a personas de los 19 países enlistados anteriormente luego del tiroteo en la ciudad de Washington en noviembre que dejó una miembro de la Guardia Nacional fallecida y otro más herido.

Por si fuera poco, el Gobierno también subió el costo de las visas de trabajo y realizó cambios al programa que restringen su autorización e hizo algo similar con las visas de estudiantes internacionales, revocando alrededor de 6.000 visas este año por acusaciones de apoyo a organizaciones terroristas hasta incidentes relativamente menores.

El presidente Trump también quiere ponerle fin a la ciudadanía por nacimiento, una práctica de casi 160 años garantizada por la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que es examinada por la Corte Suprema.

Si los planes de Trump superan los obstáculos legales, el decreto no revocaría la ciudadanía de los niños que nacieron en el país antes de su entrada en vigor, pero su implementación afectaría a miles de familias inmigrantes si tuvieran hijos.

La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre esta controversia en 2026 y es posible que emita una decisión a finales de junio.

Las medidas antiinmigratorias implementadas por el Gobierno de Trump marcaron un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos, caracterizadas por un enfoque restrictivo y de endurecimiento en la frontera. Mientras sus defensores argumentan que son necesarias para la seguridad nacional, los críticos señalan el impacto negativo en comunidades migrantes. Dichas acciones dejaron una huella imborrable en el debate migratorio estadounidense y siguen trastocando la vida de millones de inmigrantes.

Con información de Rocío Muñoz-Ledo, Uriel Blanco, Gonzalo Zegarra, Sol Amaya, Priscila Álvarez, Aleena Fayaz y John Fritze, de CNN.