12 países europeos, Canadá y Japón condenan la aprobación de nuevos asentamientos israelíes en la Ribera Occidental

Por Lucas Lilieholm y Mohammed Tawfeeq, CNN

Doce países europeos, así como Canadá y Japón, condenaron la decisión de Israel, tomada a principios de mes, de aprobar 19 nuevos asentamientos judíos en la Ribera Occidental ocupada, al considerar que la medida perjudica las perspectivas de una paz y seguridad duraderas en la región.

“Este tipo de acciones unilaterales, como parte de una intensificación más amplia de las políticas de asentamientos en la Ribera Occidental, no solo violan el derecho internacional, sino que también corren el riesgo de alimentar la inestabilidad”, señalaron en una declaración conjunta.

El gabinete israelí aprobó la legalización y el establecimiento de 19 asentamientos el 11 de diciembre, de acuerdo con una fuente israelí familiarizada con el asunto. El ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, él mismo colono, anunció la medida en una publicación en redes sociales el domingo.

La decisión autoriza 19 asentamientos en distintos puntos de la Ribera Occidental, incluidos dos que fueron evacuados como parte del plan de retirada de 2005, y se produce en un momento en que la violencia de colonos israelíes contra palestinos en ese territorio ha aumentado.

La declaración conjunta emitida el miércoles fue suscrita por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Islandia, Irlanda, Japón, Malta, Países Bajos, Noruega, España y el Reino Unido.

“Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con una paz integral, justa y duradera basada en la solución de dos Estados, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, convivan en paz y seguridad dentro de fronteras seguras y reconocidas”, añade la declaración.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel rechazó la declaración, al afirmar que el pueblo judío tiene derecho a establecer una patria nacional que abarque todo el territorio palestino bajo mandato británico.

“Los gobiernos extranjeros no restringirán el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel”, afirmó en una publicación en X.

La Ribera Occidental, situada al oeste del río Jordán entre Israel y Jordania, ha estado ocupada por las fuerzas israelíes desde 1967 y alberga a más de 3,3 millones de palestinos.

Los líderes israelíes se han mostrado cada vez más explícitos en su rechazo a la creación de un futuro Estado palestino en los meses previos y posteriores al ataque de Hamas del 7 de octubre, pese a los llamados internacionales a una solución negociada a la ocupación que se prolonga desde hace décadas.

“Estamos bloqueando sobre el terreno el establecimiento de un Estado terrorista palestino. Seguiremos desarrollando, construyendo y asentándonos en la tierra heredada de nuestros antepasados, con fe en la justicia de nuestro camino”, dijo Smotrich en su declaración al anunciar la expansión de los asentamientos.

Los asentamientos israelíes en general son considerados ilegales según el derecho internacional. Los puestos de avanzada, además de ser ilegales conforme al derecho internacional, también lo son según la legislación israelí.

Los colonos establecen estos puestos con el objetivo de obtener posteriormente la autorización de construcciones ilegales. Muchos de los asentamientos recientemente autorizados se encuentran en el interior de la Ribera Occidental.

En mayo, Israel anunció que establecería 22 nuevos asentamientos en lo que, de acuerdo con la organización israelí de vigilancia de los asentamientos Peace Now, fue la mayor expansión de asentamientos en más de 30 años.

El actual Gobierno de derecha de Israel ha establecido decenas de ellos desde que comenzó su mandato en 2023, lo que supone una aceleración y expansión espectaculares de la actividad de asentamiento.

Al mismo tiempo, Israel también ha llevado a cabo operaciones militares y demoliciones de viviendas palestinas en la Ribera Occidental ocupada, lo que ha provocado un desplazamiento generalizado y ha llevado a la ONU y a los funcionarios palestinos a advertir que estas acciones equivalen a desplazamientos forzados.

Mientras tanto, los ataques de los colonos judíos contra los palestinos y sus propiedades se han multiplicado este año, especialmente durante la temporada de recolección de aceitunas en octubre y noviembre.

Decenas de videos grabados por agricultores palestinos y activistas muestran a colonos israelíes enmascarados portando palos y garrotes, y en algunos casos rifles, mientras atacan a palestinos y a activistas judíos israelíes que se solidarizan con ellos.

Otros videos muestran a colonos actuando junto a soldados, que a menudo les apoyan.

Mustafa Barghouti, médico y político independiente, afirmó que funcionarios palestinos han registrado “al menos entre ocho y diez” ataques diarios de colonos contra comunidades palestinas.

“Hemos visto a estos grupos de colonos atacar a palestinos en todas partes, quemar casas, quemar autos”, dijo Barghouti a CNN. “Los ataques de los colonos se están volviendo sistemáticos. Ocurren en todas partes”, añadió, citando ciudades y pueblos como Ramala, Hebrón, Nablus, Deir Jarir y Masafer Yatta.

Al menos 233 palestinos, incluidos 52 menores, han muerto en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, en lo que va del año, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Un informe de la ONU publicado el mes pasado reveló que los colonos israelíes lanzaron al menos 264 ataques en octubre, el mayor número desde que la ONU comenzó a registrar los incidentes en 2006. Los ataques reiterados han afectado gravemente la cosecha de aceitunas de este año.

La ONU ha instado a Israel, como potencia ocupante, a prevenir nuevos ataques en la Ribera Occidental.

“El no prevenir ni castigar estos ataques es incompatible con el derecho internacional”, advirtió el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher. “Los palestinos deben ser protegidos. La impunidad no puede prevalecer. Los responsables deben rendir cuentas”.

Abeer Salman y Sana Noor Haq de CNN contribuyeron a este informe.