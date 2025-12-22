Las 5 cosas que debes saber este 22 de diciembre: petroleros cerca de Venezuela, inmigrantes en Chile, archivos Epstein

Por CNN en Español

Estados Unidos intensifica su presión sobre los activos petroleros de Venezuela. La vida de los inmigrantes en Chile tras las elecciones. Submarinos de Corea del Sur. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

EE.UU. persiguió una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela este domingo tras intentar interceptarla, informó un funcionario estadounidense, mientras el Gobierno del presidente Donald Trump endurece su ofensiva contra la industria petrolera de ese país. El carguero, llamado Bella 1, navegaba hacia Venezuela para recoger petróleo. El sábado, la Guardia Costera de EE.UU. interceptó el petrolero Centuries en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela.

“Kast aún no asume la presidencia y sus discursos de odio ya están cambiando el panorama social. Tengo mucha ansiedad”, dice Juan Garcés, un estudiante universitario de 26 años que llegó a Chile en 2014 proveniente de Colombia. Al igual que varios miembros de su familia, el objetivo era uno: buscar mejores oportunidades para vivir.

La delegación de Ucrania mantuvo reuniones “productivas y constructivas” con negociadores estadounidenses y europeos durante el fin de semana, dijeron el secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Este último también afirmó que Rusia “sigue plenamente comprometida con lograr la paz en Ucrania”, tras los diálogos con el enviado del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Corea del Sur quiere unirse a la élite naval submarina y recibió el visto bueno del presidente de EE.UU., Donald Trump, para hacerlo: se convertiría en el séptimo país del mundo en operar submarinos de propulsión nuclear.

El Departamento de Justicia publicó el viernes miles de archivos relacionados con el delincuente sexual y acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein después de que el Congreso aprobara una ley que obligó al Gobierno de Trump a hacerlo. La divulgación no incluyó todos los archivos y otros materiales se publicarán en las próximas semanas. Reporteros de CNN revisaron miles de archivos y estos son algunos aspectos más destacados al respecto.

¿Qué popular productor de bourbon planea pausar la producción en su destilería principal el 1 de enero debido a los efectos de la guerra comercial de Trump?

A. Jim Beam

B. Maker’s Mark

C. Bulleit Bourbon

D. Wild Turkey

El premio mayor del Powerball sube a US$ 1.600 millones

El premio mayor para el sorteo de hoy lunes por la noche es el cuarto más grande en el juego de Powerball.

Muere el actor James Ransone a los 46 años

Ransone, reconocido por su papel de Ziggy Sobotka en la aclamada serie de HBO “The Wire” y en otros programas de televisión y películas, falleció a los 46 años.

Tienen más de 40 años, estaban retirados y volvieron al deporte profesional: ¿es realmente posible o son excepciones?

Lindsey Vonn ganó una carrera de la Copa del Mundo tras salir de su retiro a los 41 años y Philip Rivers, de 44 años, fue el mariscal de campo de los Indianapolis Colts casi cinco años después de su último partido en la NFL. El exbeisbolista Jamie Moyer, que jugó hasta los casi 50, cuenta su secreto.

US$ 88 millones

Es la suma de dinero recaudada en la taquilla de EE.UU. por la película “Avatar: Fire and Ash” en su fin de semana de estreno.

“Ahora parece imposible, pero después de dos años de una guerra terrible, seguimos aquí”.

—Lo dijo el cardenal Pierbattista Pizzaballa, principal líder católico en Tierra Santa, durante la misa de Navidad en el norte de Gaza.

Esta explosiva liga de lucha libre lleva al ring a las pandillas de chicas japonesas

Sukeban es una liga de lucha femenina que combina moda, belleza y arte escénico en una emocionante experiencia visual que muestra algunos de los mejores talentos de la lucha libre japonesa. Jacqui Palumbo, de CNN, estuvo entre bastidores del Campeonato Mundial de este año, en Miami Beach, para ver cómo se desarrolla todo.

👋 Nos vemos mañana.

La respuesta al quiz es: A. Jim Beam. La decisión se produce en un momento en que Kentucky se enfrenta a un aumento en la oferta de barriles de bourbon añejados y a la incertidumbre por las guerras comerciales del presidente Donald Trump.

