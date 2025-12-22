La “sinfonía” con alas que cruza fronteras para hibernar en México: 50 años de la migración de la mariposa monarca

Por Karen Esquivel, CNN en Español

Millones de alas color naranja y negro de mariposas monarca descansan en los grandes oyameles del estado de Michoacán, en el centro de México, en una fría mañana de otoño. Apenas tres semanas atrás llegaron a este, su destino final, para sobrevivir al frío invierno en los bosques montañosos mexicanos, en lo que se ha descrito como un increíble fenómeno migratorio.

En el santuario El Rosario, municipio de Ocampo, miles de mariposas monarca se juntan en colonias mientras esperan la temperatura y el ángulo perfecto del sol para comenzar su aleteo y ofrecer un espectáculo único: “una sinfonía de mariposa”, dice a CNN Catalina Aguado, la naturalista que, junto a su esposo Kenneth Brugger, descubrió los sitios de hibernación de la monarca en México medio siglo atrás, el 2 de enero de 1975.

Ese hallazgo, dice, no fue sencillo. “Tardamos dos años. Al principio pensé que no era tan difícil encontrarlas porque van en grupos, solo teníamos que seguir su camino, pero nosotros íbamos en automóvil y no podíamos llegar a los lugares donde se encontraban”, detalla la mexicana originaria de Michoacán en un recorrido exclusivo con CNN.

Con la mirada puesta en las pocas mariposas que aletean antes del mediodía, Aguado recuerda la emoción que sintió al descubrir el núcleo de hibernación de estos insectos. “Tuve sentimientos encontrados de alegría, pero también miedo de saber que estaban ahí solas. A merced de la naturaleza y los humanos”, dice.

Su interés nació de una pregunta: ¿a dónde iban las mariposas monarca en el invierno? Dos entomólogos canadienses que estudiaban patrones de migración de las monarca sabían que migraban y sospechaban que hibernaban en México, pero desconocían el sitio exacto. Así comenzó la travesía de Aguado y Brugger.

Recorrieron varios estados de México, desde el día hasta la noche, caminaban largas distancias junto a su perro para encontrar los sitios a donde las mariposas llegaban a hibernar. “Un día íbamos subiendo (a las montañas) y encontrábamos un pedazo de ala, luego un ala entera… una mariposa. Hasta que empezamos a ver más desechos y más mariposas, seguimos subiendo casi al punto donde los árboles ya no crecen, vi el sol y vi a la distancia algo moviéndose y fue cuando dije: ‘aquí están, ya están aquí’”.

Su descubrimiento fue considerado el más importante en la entomología del siglo XX y en 1976 fue reportado en la revista National Geographic, en cuya portada aparece la naturalista cubierta de mariposas.

Al regresar al sitio que descubrió hace 50 años, Aguado observa y admira el silencioso santuario que describe como “mágico, increíble”. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ellas son las protagonistas, a donde quiera que se mire hay mariposas monarca: en arbustos pequeños y en lo alto de los grandes pinos y oyameles, en el cielo y en el suelo. En El Rosario –el más grande en todo el mundo– y con el sol ya instalado, escasas nubes, es necesario caminar con sigilo para no aplastar a alguna que se quedó quieta para recibir los rayos del sol.

Poco después del mediodía, hora local, inicia una escena extraordinaria: los rayos del sol y la temperatura son ideales para que miles de mariposas abandonen sus colonias. El color dorado en la copa de los oyameles comienza a difuminarse y las monarca emprenden el vuelo, extienden sus alas por todo el bosque. Se posan en árboles, el suelo, los visitantes.

El cuerpo de estos insectos necesita tener 16 grados Celsius en su cuerpo para poder volar, explica a CNN Eduardo Rendón, director del Programa Ecosistemas Terrestres del Fondo Mundial para la Naturaleza México (WWF, por sus siglas en inglés).

Según datos del Fondo se estima que, en promedio, hay más de 37,5 millones de mariposas monarca por cada hectárea cuando llegan a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (56.259 hectáreas) una zona protegida localizada en 10 municipios de los estados de México y Michoacán y designada como Patrimonio Natural Mundial por la Unesco en 2008.

Apenas 10 centímetros de tamaño y menos de medio gramo de peso le bastan a la mariposa monarca para recorrer, durante dos meses, entre 1.900 y 4.500 kilómetros desde el noreste de Estados Unidos y el sureste de Canadá hasta los bosques montañosos del centro de México, donde encuentran las mejores condiciones para hibernar de noviembre a marzo, cuando emprenden su regreso hacia el norte.

Durante los meses de hibernación, el organismo de la monarca se adapta para bajar su metabolismo y temperatura, pone en pausa su estado reproductivo, permanece en reposo y vive de los lípidos que almacenó en su organismo durante todo el recorrido que almacenó hasta llegar a los santuarios mexicanos.

De nombre científico Danaus plexippus, la migración de esta especie no solo tiene un profundo valor ecológico sino también simbólico por coincidir con el Día de Muertos (1 y 2 de noviembre) y era considerada por los purépechas —una tribu indígena que habitaba en Michoacán— como “el alma de los muertos”, que interpretaban su llegada como la visita de los difuntos.

El largo viaje que emprende está determinado por su ciclo de vida que se compone de varias generaciones a lo largo del año: hay tres generaciones de verano que se reproducen y mueren en el transcurso de entre dos y cinco semanas y una última generación migratoria que puede vivir hasta nueve meses y sobrevivir al invierno.

Las mariposas monarca adultas tienen dos pares de brillantes alas color anaranjado, con venas negras y manchas blancas en los bordes. Las hembras tienen venas más anchas, mientras que los machos se distinguen por tener puntos negros en las venas y son ligeramente más grandes que las hembras.

A pesar de protagonizar uno de los fenómenos migratorios más increíbles, las mariposas monarca se han visto amenazadas por factores como la disminución de algodoncillos —la única planta donde ponen sus huevos y la única fuente de alimento para orugas bebé— debido al uso de herbicidas, el cambio en el uso de suelo en Norteamérica, ya que la especie necesita de bosques extensos y sanos que las protejan de los vientos, la lluvia y las bajas temperaturas en los bosques donde hibernan.

A estos factores se suman el uso de insecticidas y herbicidas en zonas de reproducción de la especie en Estados Unidos y Canadá, así como los efectos del cambio climático, según WWF.

Pero no todo han sido malas noticias: entre 2024 y 2025, las poblaciones de mariposas monarca se duplicaron al ocupar 1,8 hectáreas en los bosques del centro de México en comparación con las 0,9 hectáreas registradas en el invierno anterior, aunque siguió siendo menor a las 2,2 hectáreas contabilizadas en el periodo 2022-2023, según los datos del Fondo.

Catalina Aguado cuenta a CNN que 50 años atrás, cuando ella y su esposo descubrieron el sitio de hibernación de la mariposa monarca en México, encontró a una mariposa con una etiqueta muy pequeña que tenía el nombre de una persona que resultó ser un niño de 13 años.

Desde entonces, los esfuerzos de monitoreo de esta especie han evolucionado y en la actualidad, científicos han hecho uso de microchips para comprender con precisión sus patrones de vuelo, duración de viaje y las zonas críticas de descanso, además de fortalecer los esfuerzos de conservación para proteger a la especie y los bosques que son su hogar en el invierno.

Con el sol ocultándose, las mariposas vuelven a sus grandes colonias que semejan racimos de uva. Son tantas que su peso es capaz de romper las ramas de los oyameles. Todo indica que el espectáculo ha terminado por hoy.

El arribo de la mariposa monarca a los bosques mexicanos es un fenómeno natural mágico, pero es también un recordatorio de la riqueza biológica y cultural del país. Su travesía, que cruza fronteras y desafía distancias, subraya la necesidad de proteger los ecosistemas que hacen posible este fenómeno. Para México, es un símbolo de esperanza y responsabilidad compartida.

