Elección de alcalde de Los Ángeles: Nithya Raman aventaja a Spencer Pratt en carrera por el segundo puesto

Por Ethan Cohen y Jennifer Agiesta, CNN

Nithya Raman sobrepasó a Spencer Pratt, exestrella de reality de TV, en la contienda por el segundo puesto para la elección de alcalde de Los Ángeles de noviembre, según una actualización del recuento de votos el domingo por la noche.

Raman, miembro del Concejo Municipal, obtuvo cerca del 40 % de los casi 48.000 votos reportados el domingo por el condado de Los Ángeles. Esto representa 10.000 votos más que Pratt, lo que la deja así con una ventaja de unos 3.000 votos.

Dada la estrechez del margen y los votos pendientes de escrutinio, CNN no ha proyectado cuál de los dos acompañará a la alcaldesa Karen Bass en la elección de noviembre.

En los últimos días, se había vuelto cada vez más probable que Raman superara a Pratt.

Al contabilizar todos los votos reportados en las primarias del 2 de junio desde el cierre del recuento de la noche electoral, Raman ha superado tanto a Bass como a Pratt, recortando una diferencia de 43.000 votos frente a Pratt y aumentando su porcentaje total de votos en unos 5 puntos.

Los resultados comunicados este fin de semana fueron los mejores de la campaña para ella: Raman obtuvo cerca del 40 % de cada lote de votos, mientras que Pratt consiguió alrededor del 18 %.

Las elecciones en California a menudo tardan varios días en resolverse, debido a que el estado más poblado del país lleva a cabo un proceso electoral basado mayoritariamente en el voto por correo, en el que se contabilizan las papeletas con el matasellos correcto recibidas hasta siete días después de la jornada electoral.

Los votos reportados tras la noche electoral en California suelen inclinarse hacia los demócratas, ya que generalmente incluyen papeletas enviadas por correo más cerca del propio día de la elección.

Aunque la contienda es oficialmente apartidista, Pratt está registrado como republicano, mientras que Raman ha hecho campaña como progresista.

Bass emitió un comunicado el domingo señalando la línea de ataque que emplearía contra Raman en un posible enfrentamiento en noviembre, sugiriendo que Raman “estuvo ausente a la hora de salvar empleos en Hollywood y de plantar cara cuando ICE irrumpe en Los Ángeles”.

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