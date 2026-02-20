El nuevo presidente de Perú descarta indultar a Pedro Castillo o a otras personas procesadas o condenadas

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El presidente de Perú, José María Balcázar, descartó este viernes otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo, quien se lo había solicitado formalmente el jueves con el argumento de que es blanco de “una persecución política”.

Balcázar, recién electo por el Congreso el miércoles para ocupar el lugar del destituido José Jerí, dijo en un comunicado publicado en X que no tiene contemplado en su agenda “el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada” y que quiere “evitar interpretaciones tergiversadas” sobre el mandato que ejercerá.

“Nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!”, señaló el mandatario.

El jueves, Castillo envió una solicitud a Balcázar para pedirle que lo indulte. En su petición, el exmandatario aseguró que es injusta la condena de 11 años de prisión dictada en su contra a finales del año pasado por el delito de conspiración para la rebelión.

Castillo llegó a la Presidencia en 2021 postulado por el partido de izquierda Perú Libre, el mismo de Balcázar. En diciembre de 2022, intentó disolver el Congreso, tras lo cual el propio Poder Legislativo lo destituyó, fue detenido y posteriormente procesado penalmente.

El exmandatario, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, dijo en su solicitud de indulto que muchos peruanos más lo respaldan y consideran que no debió haber sido condenado.

CNN contactó al abogado de Castillo, Walter Ayala, para pedir comentarios sobre la negativa de la Presidencia de Perú a indultar a su cliente y está en espera de respuesta.

El episodio se suma a las tensiones políticas que vivió Perú esta semana con la destitución de Jerí y el relevo de Balcázar, quien se prevé encabece el gobierno hasta que en julio asuma el mando del Poder Ejecutivo la persona que resulte electa en las elecciones en puerta.

