El nuevo teléfono de Samsung parece sacado de una película de ciencia ficción

Durante años, las series de ciencia ficción han mostrado computadoras futuristas con pantallas que cambian de forma y se pliegan o expanden según la situación. Ahora, Samsung apuesta por ese concepto para intentar marcar el futuro de los smartphones.

El nuevo Samsung Galaxy Z Trifold se pliega en dos lugares, casi como un folleto, para guardar una pantalla del tamaño de un iPad en tu bolsillo.

Samsung lo presentó a la prensa el domingo en la conferencia de tecnología CES de Las Vegas. Todavía no tuvo su lanzamiento en EE.UU. aunque sí se lanzó en cantidades limitadas en su mercado local, Corea del Sur. La idea es prometedora, aunque no exenta de concesiones, como es habitual en nuevos dispositivos como estos.

El teléfono es impresionantemente delgado como una tableta, pero tosco como un teléfono. Y casi con toda seguridad será demasiado caro para atraer a muchos usuarios pioneros, por no hablar del comprador promedio de smartphones. (Samsung aún no ha anunciado el precio, pero su Galaxy Z Fold 7, con una pantalla más pequeña que se pliega por la mitad en lugar de en tercios, tiene un precio inicial de US$ 2.000).

Sin embargo, puede que no importe que el teléfono no se popularice. Es un esfuerzo del mayor fabricante de smartphones del mundo para demostrar que los dispositivos rectangulares que miles de millones de personas venden no han alcanzado su máximo potencial y aún tienen un largo camino por recorrer. Liz Lee, directora asociada de Counterpoint Research, declaró en un correo electrónico a CNN que el teléfono probablemente sea un “proyecto piloto estratégico” para probar cómo la nueva tecnología se integra con los consumidores.

Y dado que Samsung es el principal fabricante de teléfonos del mundo y casi todas las marcas de teléfonos Android han seguido sus pasos con teléfonos plegables con forma de libro, incluso productos relativamente raros como estos pueden tener peso.

El objetivo de Samsung con el Galaxy Z TriFold es ofrecer una pantalla que se hace más grande cuando la necesitas y más pequeña cuando quieres llevarla contigo, basándose en su modelo exitoso Galaxy Z Fold.

El TriFold tiene una pantalla de más de 25 centímetros que se pliega en dos lugares como un folleto, en comparación con la pantalla de 20 centímetros del Galaxy Z Fold 7 que se pliega por la mitad.

Samsung asegura que el nuevo teléfono está dirigido a aquellos que usan su dispositivo principalmente para trabajar y ser productivos, y es fácil entender por qué lo dice.

Además de ejecutar aplicaciones en modo de pantalla dividida, la pantalla del Galaxy Z TriFold también se comporta de forma más similar a la de una PC, lo que permite ejecutar aplicaciones como ventanas de escritorio que se pueden redimensionar y arrastrar por la pantalla según sea necesario. Emparejar el teléfono con un teclado y un mouse Bluetooth podría convertirlo en una alternativa viable a una miniportátil para algunos.

El asistente Gemini de Google también puede responder preguntas sobre múltiples aplicaciones que se utilizan en la pantalla, dijo Samsung, lo que potencialmente hace que sea más fácil hacer malabarismos con las aplicaciones con menos toques y deslizamientos.

Pero mantén tus expectativas bajo control. Aunque el dispositivo se siente casi tan fino como el papel al abrirlo, al cerrarlo es como tener dos teléfonos apilados.

Aun así, Samsung, en cierto modo, ha tenido un comienzo más sólido con el Galaxy Z TriFold que con los primeros smartphones plegables. Las primeras generaciones de estos dispositivos tenían cámaras inferiores a las de los teléfonos estándar sin pliegues y un pliegue visible en el centro, entre otras deficiencias.

Las cámaras del TriFold son similares a las de los teléfonos Galaxy S25 Ultra de gama alta de Samsung, lo que significa que los compradores no tendrán que sacrificar mucha calidad de cámara por una pantalla gigante. Y aunque los dos pliegues que recorren la pantalla son visibles, no los noté demasiado.

Sin embargo, Samsung no ofrece un argumento convincente que explique por qué los consumidores necesitan pantallas más grandes. Aparte de ver más aplicaciones a la vez y tener una superficie más amplia para leer y ver videos (tareas que el Galaxy Z Fold 7 ya puede hacer), el TriFold no ofrece nada único en comparación con un smartphone estándar.

Los teléfonos plegables ya han enfrentado una ardua batalla en el mercado. Los otros teléfonos plegables más pequeños de Samsung recién hace poco comenzaron a ganar impulso tras su lanzamiento hace aproximadamente siete años, y los plegables aún representan solo una pequeña parte del mercado general de smartphones.

Los teléfonos plegables como el Galaxy Z Fold 7 y el Pixel 10 Pro Fold de Google ya son más caros que un smartphone promedio. Y la mayoría de los compradores estadounidenses solo compran teléfonos nuevos cuando necesitan reemplazar el que tienen, según Consumer Intelligence Research Partners, una empresa que monitorea los hábitos de gasto en tecnología de los estadounidenses.

Pero, ya sea que los consumidores los quieran o no, la tendencia de los teléfonos plegables parece haber llegado para quedarse. Casi todos los principales fabricantes de teléfonos Android ofrecen uno, y se espera que Apple lance el primero a finales de este año.

Y todo esto es parte de la estrategia más amplia de Samsung de vender teléfonos en todo tipo de formatos y ver qué tiene éxito.

“Creo que lo emocionante es lanzarlo al mercado y, finalmente, ver qué atrae a los distintos usuarios a los distintos formatos”, declaró Drew Blackard, vicepresidente sénior de gestión de productos móviles de Samsung Electronics America, a CNN en septiembre, antes del lanzamiento del teléfono. “Así que creo que a partir de ahora solo veremos una evolución de lo que podemos hacer”.

