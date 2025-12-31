Petrolero que dio media vuelta cuando iba a Venezuela y que EE.UU. persigue ahora tiene una bandera rusa pintada en el casco

Por Kevin Liptak, CNN

Los miembros de la tripulación del viejo y oxidado petrolero que Estados Unidos ha estado persiguiendo en alta mar durante casi dos semanas parecen haber pintado una imagen rudimentaria de una bandera rusa en el casco del barco, lo que funcionarios estadounidenses consideran un intento de acogerse a la protección rusa, según un funcionario familiarizado con el asunto.

La nueva insignia fue avistada por personal de la Guardia Costera, que sigue al petrolero a aproximadamente 800 metros de distancia, mientras navega en el océano Atlántico alejándose de Venezuela, indicó el funcionario.

No está claro cuándo apareció la nueva bandera en el costado del Bella 1. El enorme petrolero se ha resistido a ser incautado desde el 21 de diciembre, cuando dio media vuelta en el mar Caribe después de que la Guardia Costera intentara interceptarlo en su camino hacia Venezuela para cargar petróleo.

Desde entonces, ha estado huyendo.

La bandera, que según el funcionario estadounidense fue pintada de forma descuidada en el costado del barco por su tripulación, es el último acontecimiento en la persecución a baja velocidad del buque, que está bajo sanciones estadounidenses por supuestamente transportar petróleo iraní. The New York Times fue el primero en informar sobre la nueva bandera.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el Bella 1 navegaba bajo la bandera de Guyana que, según ellos, no era válida cuando la Guardia Costera intentó abordarlo por primera vez. Su registro actual aparece como “desconocido” en la base de datos marítima Equasis. Al reclamar estatus ruso, los aspectos legales de la incautación del buque podrían complicarse.

Los funcionarios estadounidenses ya no esperan que el Bella 1 regrese a Venezuela para cargar petróleo, y es posible que la administración Trump decida abandonar el intento de incautar el barco.

Pero hasta entonces, se han preparado recursos en caso de que la Casa Blanca ordene un nuevo intento de incautación del petrolero. Esto requeriría un Equipo de Respuesta Especial Marítima con experiencia en el abordaje de buques que no se someten a la autoridad.

La persecución se deriva de la orden de Trump de un “bloqueo” a los petroleros venezolanos sancionados. Funcionarios del Gobierno de EE.UU. creen que asfixiar la principal fuente de ingresos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es la mejor manera para potencialmente derrocarlo.

Los funcionarios no están seguros de por qué la tripulación del Bella 1 no detuvo el barco y se sometió a los intentos de la Guardia Costera de EE.UU. de interceptarlo, como sí hicieron dos petroleros este mes.

