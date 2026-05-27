Un vistazo al lujoso fin de semana de la boda de Donald Trump Jr. y Bettina Anderson

Por Betsy Klein, CNN

Este fin de semana, Bettina Anderson se convirtió oficialmente en parte de la familia presidencial estadounidense. Su nuevo apellido se ha convertido en una marca política en Estados Unidos.

“Me siento honrada de unirme a tu familia y de luchar a tu lado, Don, pase lo que pase. Convertirme en tu esposa es el mayor honor, y te apoyaré en todo momento”, dijo Anderson, ahora Trump, durante su despedida de soltera, según un video publicado por su amiga y diseñadora Stacey Bendet.

Sin embargo, la novia, muy activa en redes sociales, aún no ha compartido imágenes de la ceremonia, la recepción, su vestido ni la comida. Los detalles de su lujosa celebración en la isla, junto a Donald Trump Jr., se han mantenido en secreto incluso días después.

Las mejores pistas provienen de las historias de Instagram de ella y de su nueva familia, pero son sutiles. En una foto compartida por la novia (ahora con el nombre de usuario @bettinatrump), ella y su nuevo esposo muestran sus anillos de boda, con la leyenda: “Siempre tuyo” y “Siempre mío”. Otra foto muestra un bordado en seda blanca con la inscripción “Sra. Trump” en letra cursiva, junto con una servilleta de cóctel que cita a Jane Austen: “Mi corazón es y siempre será tuyo”.

La celebración de la boda tuvo lugar en la lujosa Little Pipe Cay, una isla privada de 15 hectáreas, ultraexclusiva para multimillonarios, que forma parte del archipiélago de las Bahamas. Little Pipe Cay cuenta con playas, cinco “lujosas fincas” con 11 habitaciones, servicio de mayordomo, spa e incluso una capilla privada. Dirigida a una clientela de élite, se puede acceder a la isla mediante “un corto viaje de 30 minutos en hidroavión o helicóptero” desde Nassau o en un vuelo privado a la cercana Staniel Cay, según indica su sitio web. Algunos de los invitados se alojaron en otra isla cercana, dado que la finca privada de Little Pipe Cay solo tiene capacidad para 22 personas, según informó a CNN una persona familiarizada con los detalles del fin de semana de la boda.

La empresa gestora, LUX Hospitality, no publica las tarifas por noche, aunque la agente inmobiliaria de lujo Amanda Lynn Estates las estimó entre US$ 75.000 y 95.000 por noche, dependiendo de la temporada. La pareja eligió la ubicación tras haber visitado previamente la pequeña isla en las islas Exuma, según la misma fuente.

“La isla es una auténtica joya y una rareza en el mercado inmobiliario de lujo internacional. Ofrece un nivel de privacidad incomparable y una amplia gama de actividades recreativas únicas”, declaró Colin Lightbourn, socio de Engel & Völkers Bahamas, en una entrevista de 2023 con Luxe Infinity sobre la propiedad.

La isla ha aparecido en películas como las de James Bond y “Piratas del Caribe”, añadió Lightbourn. La elección del lugar evidencia la enorme fortuna acumulada por la familia Trump, y parece que a los novios no les preocupaba la imagen que proyectaba celebrar su boda en la exclusiva isla.

La lista de invitados, de menos de 50 personas, se redujo considerablemente en comparación con los cientos que asistieron a la despedida de soltera de Anderson en Mar-a-Lago, y se implementaron medidas de seguridad adicionales tras la filtración de la ubicación del evento, según informaron a CNN fuentes cercanas al asunto.

Los hermanos del novio, Eric Trump e Ivanka Trump, junto con su hermanastra Tiffany Trump, estuvieron presentes, acompañados de sus respectivas parejas. Los cinco hijos de Trump Jr. de su primer matrimonio con Vanessa Trump —Kai, Donald III, Tristan, Spencer y Chloe—, de entre 11 y 19 años, también asistieron. Recientemente, la novia siguió varias cuentas de Instagram sobre crianza, entre ellas: “The Gentle Parenting Hub”, “Dr. Deborah Purposed Parenting” y “@maryeffingpoppins_stepmum”.

Hubo varios días de festividades, además de tiempo para practicar deportes acuáticos en las cristalinas aguas del océano Atlántico. Ivanka Trump y su sobrina Kai Trump practicaron paddle surf, mientras que Lara Trump y Tiffany Trump disfrutaron de un paseo en barco, según imágenes compartidas en Instagram.

Lara Trump compartió algunas pistas sobre uno de los eventos de la celebración que duró varios días en la isla. El lugar estaba decorado con una paleta de colores rosa oscuro, naranja y amarillo pálido, con flores tropicales y buganvillas fucsias, sillas de ratán y guirnaldas de luces, combinadas con pantallas de hierba marina y coloridas linternas de papel en la arena. Lara Trump lució un vestido de punto rojo anaranjado de Andreeva con detalles de plumas, mientras que su esposo, Eric Trump, optó por un atuendo más informal: jeans blancos, una camisa de lino azul claro y zapatillas blancas.

Ivanka Trump compartió una foto de su habitación privada, donde se veía un cojín bordado personalizado con la inscripción “Little Pipe Cay” sobre una tumbona y un busto de mármol sobre una mesa de caoba. Trump lució un vestido plisado de Cult Gaia en un tono rojo anaranjado similar, combinado con bailarinas doradas, mientras que su esposo, Jared Kushner, también optó por un atuendo más informal: pantalones caqui, una camisa azul marino y zapatillas sin cordones. Trump también publicó una imagen soleada desde su habitación: un sombrero de paja sobre una silla y flores frescas sobre un escritorio.

El presidente Donald Trump permaneció en la Casa Blanca durante el fin de semana, y el sábado se comunicó telefónicamente con líderes del golfo Pérsico para explorar la posibilidad de un acuerdo de paz con Irán.

“Considero importante permanecer en la ciudad de Washington en la Casa Blanca durante este importante período. ¡Felicitaciones a Don y Bettina!”, dijo el presidente en una publicación en redes sociales el viernes.

La primera dama Melania Trump, quien se encontraba en el club presidencial de Bedminster, Nueva Jersey, tampoco asistió.

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Con información de Alayna Treene, de CNN.