Las 5 cosas que debes saber este 27 de mayo

Por CNN en Español

Irán amenaza con tomar represalias tras ataques de EE.UU. Con el ébola en mente, México se prepara para el reto sanitario del Mundial. Las declaraciones de Michael Phelps sobre salud mental. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero, la verdad.

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Mientras Donald Trump salía del hospital el martes después de su examen físico, dijo de camino de regreso a la Casa Blanca que todo había salido “PERFECTAMENTE”. Pero es probable que eso haga poco para acallar las preguntas sobre su salud. Incluso el propio presidente ha comenzado a hacer un reconocimiento tácito de su propia mortalidad.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirma tener un derecho “legítimo” a responder ante cualquier “violación” del alto el fuego, después de que las Fuerzas Armadas de EE.UU. ejecutaran “ataques de autodefensa” contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Sigue aquí las actualizaciones de la información minuto a minuto.

Como intérprete judicial en el sistema migratorio de Texas, el trabajo de Meenu Batra era asegurarse de que los migrantes entendieran los procedimientos del tribunal de inmigración: lo bueno y lo malo. En marzo, Batra conoció el otro lado del sistema migratorio cuando fue detenida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), tras décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos.

El Gobierno de Gustavo Petro llega a su recta final entre una alta polarización, promesas de reformas incumplidas y crecientes crisis en salud, seguridad y economía. Aunque conserva respaldo popular y exhibe avances sociales y ambientales, persisten las críticas por la falta de gobernabilidad, la violencia y las promesas sin cumplir.

A pocas semanas de que México reciba a millones de aficionados para la Copa del Mundo, autoridades sanitarias reforzaron sus planes de vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta médica ante posibles riesgos de salud. El secretario de Salud de México, David Kershenobich, admitió que hay preocupación en torno al virus de ébola.

¿Cuándo fue la última vez que los Knicks de Nueva York ganaron las finales del baloncesto de EE.UU.?

A. 1999

B. 2008

C. 1973

D. 2025

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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—La leyenda de los Juegos Olímpicos Michael Phelps conversó con CNN sobre la salud mental y su necesidad de buscar ayuda en momentos difíciles.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Esta será la tercera aparición de los Knicks en las Finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete partidos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.

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