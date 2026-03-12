Peligrosas tormentas avanzan hacia el este de EE.UU. después de que un tornado matara a dos personas en Indiana

Por CNN

Una serie de tormentas peligrosas que duró varios días en el centro y este de Estados Unidos está llegando a su fin después de producir varios tornados, uno de los cuales mató a dos personas, causó un gigante granizo destructivo y vientos fuertes en más de 20 estados.

La ronda final de tormentas azotó la costa del Golfo desde Louisiana hasta Georgia entre el miércoles por la noche y la madrugada del jueves.

Numerosos árboles y cables eléctricos en todo el sur han sido derribados por fuertes vientos y múltiples tornados confirmados por radar que han dejado sin electricidad a más de 140.000 clientes, según PowerOutage.us.

Se espera que las tormentas finalmente pierdan fuerza en el sudeste a principios de esta tarde, pero aún son posibles vientos destructivos y tornados aislados desde Georgia hasta las Carolinas.

Aquí está lo último:

Tornado mata a dos personas: un matrimonio de unos 80 años murió en Lake Village, Indiana, después de que un tornado azotara la comunidad rural a una hora al sur de Chicago, según informó el forense del condado de Newton, Indiana. Varias personas más fueron hospitalizadas. Los servicios de emergencia informaron que la pequeña comunidad estaba totalmente devastada.

Tornado mata a dos personas: un matrimonio de unos 80 años murió en Lake Village, Indiana, después de que un tornado azotara la comunidad rural a una hora al sur de Chicago, según informó el forense del condado de Newton, Indiana. Varias personas más fueron hospitalizadas. Los servicios de emergencia informaron que la pequeña comunidad estaba totalmente devastada.

Se reportaron varios tornados: desde el martes, se han reportado más de 20 tornados en seis estados: Texas, Iowa, Illinois, Indiana, Arkansas y Luisiana. Una supercélula de larga duración generó múltiples tornados a su paso por Illinois e Indiana, incluyendo uno que azotó Kankakee y Aroma Park, Illinois, y que causó daños a varias viviendas y edificios. El Servicio Meteorológico Nacional (SNM) asignó preliminarmente a este tornado una clasificación EF-3 en el centro de Illinois. Varias personas resultaron heridas, pero ninguna falleció, según informó el alcalde de Kankakee.

Granizo monstruoso: las tormentas también produjeron granizo del tamaño de una pelota de sóftbol o incluso mayor que aplastó vehículos y causó daños en Illinois. Un granizo medía 15 cm de diámetro, el doble del tamaño de una pelota de béisbol, y podría haber establecido un nuevo récord estatal.

desde el martes, se han reportado más de 20 tornados en seis estados: Texas, Iowa, Illinois, Indiana, Arkansas y Luisiana. Una supercélula de larga duración generó múltiples tornados a su paso por Illinois e Indiana, incluyendo uno que azotó Kankakee y Aroma Park, Illinois, y que causó daños a varias viviendas y edificios. El Servicio Meteorológico Nacional (SNM) asignó preliminarmente a este tornado una clasificación EF-3 en el centro de Illinois. Varias personas resultaron heridas, pero ninguna falleció, según informó el alcalde de Kankakee. Granizo monstruoso: las tormentas también produjeron granizo del tamaño de una pelota de sóftbol o incluso mayor que aplastó vehículos y causó daños en Illinois. Un granizo medía 15 cm de diámetro, el doble del tamaño de una pelota de béisbol, y podría haber establecido un nuevo récord estatal.

Lake Village, una pequeña ciudad en el noroeste de Indiana, fue uno de los lugares del Medio Oeste más afectados por el tornado.

“Justo antes de las 7 p.m. (del martes), un gran tornado azotó nuestra comunidad y nos afectó gravemente”, dijo Lori Postma, portavoz del Departamento de Bomberos Voluntarios de Lake Township.

Cuando los servicios de emergencia realizaron una evaluación temprana durante la noche, encontraron una devastación total, dijo el jefe del departamento de bomberos, Rob Churchill. “Había casas derrumbadas. Había gente atrapada en las casas. Hay ganado suelto”, añadió.

La oficina forense del condado de Newton dijo el miércoles que Edward L. Kozlowski, de 89 años, y su esposa, Arlene Kozlowski, de 84, murieron cuando el poderoso tornado arrasó el área.

Los forenses determinaron preliminarmente que la causa de la muerte de la pareja fue “traumatismo múltiple por fuerza contundente” y se programó una autopsia para el viernes.

Los Kozlowski fueron encontrados por un pariente en el patio detrás de su casa, dijo la hermana de Arlene a la afiliada de CNN, WLS.

“Esto es devastador”, dijo Christine Kwintera, compartiendo que su hermana y su cuñado habían vivido allí durante décadas y disfrutaban de una vida tranquila después de jubilarse.

“Era buena con todos, con todos los niños”, dijo Kwintera, rompiendo a llorar al describir a su hermana. “Era una buena persona”.

“Eran maravillosos, seres humanos realmente maravillosos”, declaró el yerno de la pareja, Steve Rehfeldt, a WBBM, afiliada de CNN. “Ya sabes, un hombre fuerte y una mujer dulce”.

Los Kozlowski dejaron cuatro hijos, siete nietos y bisnietos, informó WBBM.

“Hay muchos daños. Por favor, no vengan. No intenten ayudar”, dijo el sheriff del condado de Newton, Shannon Cothran, en un video publicado desde Lake Village el martes por la noche. Tras él, el tornado parecía haber reducido al menos una casa a escombros.

Los equipos del departamento de bomberos registraron cientos de casas en la oscuridad y en condiciones peligrosas para buscar sobrevivientes tras el tornado, dijo el sargento de la Policía Estatal de Indiana, Glen Fifield.

Un sobreviviente, Steven Travis, declaró a WBBM que estaba en casa cuando la tormenta azotó su calle. Dijo que el techo empezó a derrumbarse al levantarse el de su dormitorio.

“Me metí en el armario y al salir había escombros por todas partes”, dijo. “O sea, el lugar estaba destrozado”.

Según las autoridades, también se reportaron heridos y daños generalizados en otras partes de Indiana e Illinois.

Varias casas y otras estructuras también resultaron dañadas tras el paso de un tornado por el condado de Starke, Indiana, pero no hubo heridos ni muertos, según el subjefe de la Oficina del Sheriff del condado de Starke, Wayne James. El condado incluye la ciudad de Knox, donde el Servicio Meteorológico Nacional emitió una emergencia por tornado, la alerta de tornado más urgente.

Los equipos de emergencia, las autoridades estatales y locales, y la Cruz Roja Americana brindaron apoyo inmediato a las comunidades, según informó el gobernador de Indiana, Mike Braun, en una publicación en X el miércoles por la mañana. “Maureen y yo oramos por las familias que perdieron a sus seres queridos y por cada residente de Indiana afectado por los devastadores tornados”, dijo Braun.

Un video de un dron del condado de Kankakee, Illinois, mostró edificios destrozados y escombros esparcidos por los vecindarios tras el paso del tornado. Los equipos de emergencia se desplazaron entre los escombros durante la noche con linternas, pasando por encima de la madera astillada y los árboles caídos mientras registraban las casas dañadas.

Nueve personas resultaron con heridas leves, pero no se han reportado muertes ni desaparecidos en el condado, según el presidente del condado de Kankakee, Matthew Alexander-Hildebrand. “Si bien las casas, los edificios y la infraestructura se pueden reconstruir, las vidas no se pueden reemplazar”, afirmó.

Jim Horchem vio el tornado acercarse a su vecindario en el condado de Kankakee. “Pensé: ‘¡Caramba! ¡Es un tornado! ¡Viene, viene, viene! ¡Y… todo se ralentiza’”, le contó Horchem al periodista de CorClips, Jonathan Petramala.

Horchem y su familia se refugiaron del tornado en una bañera. Mientras veía cómo el agua se filtraba por debajo de la puerta del baño, Horchem pensó que su casa ya estaba destrozada. “Pensé: ‘¡Esto es todo! ¡Vamos a morir!’”.

Brandy Peppin dijo que solo tuvo minutos de aviso antes de que la tormenta llegara a su casa. Su hermano llamó para decirle que veía el tornado dirigiéndose directamente hacia su casa.

“Gracias a Dios”, dijo Peppin a CNN. “Corrí, agarré a mi perro, que ya estaba en el armario donde bajamos al sótano, y literalmente abrí la puerta. Se cayó al sótano, y yo bajé y aguantamos el tornado. Fue un ruido tremendo”.

“Se oían pequeños ‘bang bangs’ y luego otros fuertes”, dijo. “Se notaba que había escombros golpeando la casa y se oían cosas golpeándola; era muy fuerte”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Kankakee activó su Centro de Operaciones de Emergencia y presentó una declaración de emergencia ante Illinois.

“Quiero recordarles a los residentes del área que se mantengan al tanto de sus vecinos y seres queridos, pero que eviten viajes innecesarios, si es posible”, dijo el sheriff Mike Downey.

“Teniendo presentes en nuestros pensamientos a todos los habitantes de Illinois afectados por el clima severo, estaremos aquí para ayudarlos a recuperarse”, dijo.

Los meteorólogos de CNN Briana Waxman, Diego Mendoza y Karina Tsui contribuyeron a este informe.

