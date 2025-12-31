Los trenes vuelven a circular en la vía a Machu Picchu tras el choque que dejó un muerto y 36 heridos

Por CNN en Español

El tránsito ferroviario en la vía que lleva turistas a Machu Picchu se reanudó este miércoles, según informó la empresa concesionaria de la ruta, tras el choque de dos trenes que dejó un muerto y decenas de heridos en Perú.

La compañía Ferrocarril Transandino dijo que los trenes volvieron a circular entre las localidades de Ollantaytambo y Machu Picchu desde la 1.31 (hora local y de Miami), tras el retiro de las unidades accidentadas de las empresas Perú Rail e Inca Rail.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que un total de 36 heridos fueron atendidos en centros de salud, de los cuales nueve ya fueron dados de alta y otras dos reciben atención especializada por traumatismos severos. Un oficial de la policía dijo que entre los heridos habían turistas extranjeros, sin dar más detalles.

En tanto, la Fiscalía reportó que el fallecido era el maquinista de una las locomotoras, identificado como Roberto Cárdenas, y señaló que se realizan “otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a las locomotoras de ambos trenes frente a frente, seriamente dañados, en una zona donde hay una única vía para trenes que circulan en ambos sentidos. Las autoridades investigan las causas del choque.

El ferrocarril es la ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, el mayor atractivo turístico del país, con un trayectoria de unos 40 kilómetros a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.

Con información de EFE