Rusia lanza un ataque masivo contra Kyiv antes de las conversaciones de paz entre Trump y Zelensky

Por Christian Edwards, Svitlana Vlasova, Laura Sharman y Victoria Butenko, CNN

Rusia lanzó un ataque nocturno a gran escala contra Kyiv después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijera que planea reunirse con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, en Florida este domingo como parte de los esfuerzos para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Europa del Este.

Zelensky advirtió el viernes que no podía asegurar si la reunión culminaría en un acuerdo firme, pero afirmó que ambas partes intentarían “finalizar todo lo posible”. Ese mismo viernes, el líder de Ucrania se mostró optimista al escribir en X que “se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”.

Zelensky declaró a los periodistas que el plan de paz de 20 puntos elaborado por funcionarios ucranianos y estadounidenses está “90 % listo” y que planeaba discutir con Trump cómo los aliados de Ucrania podrían garantizar su seguridad en el futuro.

Trump declaró en una entrevista con Politico que espera que la reunión “salga bien”, pero advirtió que Zelensky “no tiene nada hasta que yo lo apruebe”. Añadió que también espera hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “pronto, tanto como quiera”.

Menos de 24 horas después, Rusia lanzó un ataque aéreo masivo sobre Kyiv que hirió al menos a ocho personas, informaron funcionarios de la ciudad.

Un reportero de CNN en la capital escuchó drones de ataque volando sobre la zona y una serie de explosiones la madrugada de este sábado, mientras estaban en vigor advertencias de la Fuerza Aérea.

Se produjeron incendios en toda la ciudad, que envolvieron un taller de reparación de automóviles y varios edificios de viviendas, y obligaron a los adultos mayores a evacuar una residencia de ancianos a medida que se propagaban las llamas, según el Servicio de Emergencias de Kyiv.

“Kyiv fue alcanzado por misiles de crucero y balísticos”, declaró a CNN Oleksiy Sorokin, subdirector del periódico Kyiv Independent de Ucrania, y señaló que esperaban más ataques con drones desde el este y que aún no se habían confirmado las víctimas.

Al comentar sobre las próximas conversaciones de paz, agregó: “El problema… es que hay un lado que quiere terminar la guerra y el otro que no quiere en absoluto”.

“Por los ataques que ocurren detrás de mí, podemos ver que Rusia no está realmente interesada en la paz”, lamentó.

Polonia desplegó aviones de combate en respuesta a los ataques y cerró temporalmente dos aeropuertos, informó Reuters, citando una publicación de la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea en X.

Los cierres de los aeropuertos de Rzeszow y Lublin, en el sureste de Polonia, fueron provocados por “actividad militar no planificada relacionada con garantizar la seguridad del Estado”, según un Aviso a los Aviadores (NOTAM) publicado en el sitio web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Funcionarios estadounidenses expresaron su esperanza de que la reunión del domingo entre Zelensky y Trump resulte productiva tras una semana de intensos esfuerzos entre negociadores estadounidenses y ucranianos.

Si bien no especificaron un objetivo concreto para la reunión, Zelensky declaró a Axios el viernes que quería concluir un marco para poner fin a la guerra.

No se espera que la reunión incluya a ningún líder europeo, según funcionarios estadounidenses y del Viejo Continente.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participará en una llamada este sábado con Zelensky, Trump y otros líderes europeos, según informó a Reuters un portavoz de la comisión.

Los ucranianos llevan meses presionando para que se celebre una reunión entre Zelensky y Trump, según informaron funcionarios europeos.

Los europeos esperan una reunión positiva, ya que describen la dinámica actual entre Estados Unidos y Ucrania como productiva. Sin embargo, reconocen que el resultado de cualquier reunión con Trump es impredecible.

“No hay ningún escenario de bajo riesgo con Trump”, apuntó un funcionario de la OTAN.

En preparación para la reunión del domingo, Zelensky habló con los líderes de la OTAN, Canadá, Alemania, Finlandia, Dinamarca y Estonia para coordinar sus posiciones.

“Ucrania nunca ha sido ni será un obstáculo para la paz, y seguiremos trabajando con eficiencia para garantizar que todos los documentos necesarios se preparen lo antes posible”, afirmó.

El anuncio de Zelensky se produce después de que ofreciera un acuerdo sobre algunos de los asuntos más espinosos que hasta ahora han estancado el proceso de paz con Rusia, mediado por Estados Unidos. Pero no está claro si las concesiones del líder de Ucrania satisfarán al Kremlin.

Cuando se le preguntó sobre la posible disposición de Zelensky a considerar concesiones territoriales para un acuerdo de paz, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a CNN que “ceder el resto de Donetsk podría contribuir significativamente”.

El plan de paz inicial de 28 puntos, surgido en noviembre tras las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, fue criticado por los aliados de Ucrania por favorecer considerablemente a Moscú.

Tras semanas de conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses, ese borrador se ha reducido al plan actual de 20 puntos, que, según Zelensky, puede servir como “documento fundacional para el fin de la guerra”.

Zelensky declaró a la prensa que Ucrania no había recibido una respuesta oficial del Kremlin a la última propuesta.

Añadió que Kyiv está negociando exclusivamente con Washington, que a su vez se comunica con Moscú.

Si Rusia no acepta el plan de paz elaborado por Ucrania y Estados Unidos, Zelensky sugirió que se debería hacer más para presionar a Moscú. “Si Ucrania muestra su postura, que es constructiva, y Rusia, por ejemplo, no está de acuerdo, entonces la presión (existente) no es suficiente”, declaró el mandatario y añadió que quiere discutir eso con Trump.

Las principales exigencias de Rusia son que Ucrania abandone su ambición de unirse a la OTAN —una posibilidad remota antes de que Moscú lanzara su invasión total del país en febrero de 2022— y que el ejército de Kyiv se retire por completo de las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, una vasta zona conocida como el Donbás.

Fue ahí donde el Kremlin comenzó a desestabilizar Ucrania en 2014, ayudando a los separatistas prorrusos a controlar la mayor parte de la zona.

El Donbás fue finalmente anexado ilegalmente por Rusia en septiembre de 2022.

Zelensky ha ofrecido concesiones en ambos temas. Durante una amplia conferencia de prensa el martes para discutir el nuevo plan de paz de 20 puntos, el presidente de Ucrania afirmó que su país busca garantías de seguridad de sus aliados que reflejen el Artículo 5 de la OTAN —que exige a todos los miembros defender a cualquier otro que sea atacado—, pero que ya no buscaría la membresía plena en la alianza militar.

Zelensky también afirmó que Ucrania estaría dispuesta a retirar sus tropas de las partes de la región de Donetsk que no estén actualmente ocupadas por fuerzas rusas.

El líder de Ucrania afirmó que cualquier retirada de tropas tendría que ser recíproca, con Moscú abandonando tanto territorio ucraniano como el cedido por Kyiv, y esas zonas del Donbás quedarían desmilitarizadas como resultado.

A principios de este mes, Zelensky señaló que los negociadores estadounidenses querían que estos territorios se convirtieran en “zonas económicas libres” una vez que se retiraran todas las tropas.

La Constitución de Ucrania exige que cualquier cambio en las fronteras del país se apruebe mediante referéndum.

Zelensky reiteró el viernes que “el destino de Ucrania debe ser decidido por el pueblo ucraniano” y afirmó que los aliados de Ucrania “tienen suficiente poder para obligar a Rusia o negociar con los rusos” a fin de garantizar que dicho plebiscito se lleve a cabo de forma segura.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

Darya Tarasova, Tim Lister y Kylie Atwood de CNN contribuyeron con este informe.

