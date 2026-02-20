A 61 años en prisión fue sentenciado un exentrenador deportivo de la Toro Canyon Middle School quien fue declarado culpable de abuso sexual

Lina Robles

Ayer en la corte de Banning el juez sentenció a 61 años en prisión al ex entrenador del equipo del futbol soccer femenil de la Toro Canyon Middle School de Thermal a Juan Troncoso ya que fue encontrado culpable de cometer actos lascivos forzados contra una adolescente y por contactar a una menor para tener relaciones sexuales entre otros cargos.

El entrenador principal de fútbol de la escuela, Javier Pérez, dijo que algunas estudiantes se negaban a salir a la cancha a menos que él estuviera presente, temiendo el comportamiento del depravado sexual y la maestra María Sylva dijo que al acusado le gustaban las chicas de 12 a 14 años.