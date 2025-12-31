Socorristas rescataron en Palm Desert a un excursionista que fue reportado desaparecido desde el pasado 22 de diciembre

Lina Robles

La policía dio a conocer que un hombre que fue reportado desaparecido desde el 22 de diciembre fue rescatado de un sendero en Palm Desert la tarde de ayer martes.

Se trata de Daniel Hernández, de 27 años quien fue visto por última vez en el área del Hwy 74 en Mountain Center.

El rescate inició cuando los bomberos respondieron al reporte de una persona herida en el sendero, después un helicóptero del Sheriff lo transporto al área de cuidados intensivos del hospital de Rancho Mirage donde se recupera.