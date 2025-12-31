La policía arresto a un joven de 18 años sospechoso de la muerte a balazos de un hombre el Desert Hot Springs

Lina Robles

El próximo viernes se presentará en corte un joven de 19 años sospechoso de asesinar a un hombre el domingo pasado cerca de la calle West Drive y Mission Lakes Blvd en Desert Hot Springs donde fue encontrado dentro de un vehículo con carios impactos de balas.

El sospechoso fue arrestado ayer martes en la ciudad de Lancaster donde vive y su nombre lo darán a conocer en cuanto se presente frente al juez; mientras tanto el forense reveló la identidad de la víctima.

Se trata de Francisco Lemus de 34 años.