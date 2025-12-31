El 2025 estuvo marcado por el crimen en el Valle de Coachella

Lina Robles

Con el fin del 2025, mencionamos algunos los crímenes que conmocionaron entristecieron y transformaron las comunidades del Valle de Coachella.

Desde un mortal ataque terrorista en Palm Springs hasta la desgarradora muerte de un bebé cuya desaparición conmocionó a todo el país, este año marcó un cambio en el impacto de la delincuencia en las familias locales y en la respuesta de las fuerzas del orden.

Ataque terrorista en Palm Springs

El mayor crimen del año se produjo el 17 de mayo, cuando un vehículo cargado de explosivos caseros detonó frente a los Centros Reproductivos Americanos en Palm Springs.

La explosión, que se escuchó en todo el valle, mató al sospechoso, Guy Edward Bartkus, de 25 años, e hirió a otras cuatro personas. Los investigadores afirman que Bartkus actuó motivado por creencias antinatalistas.

Posteriormente, las autoridades federales confirmaron que Bartkus actuó intencionalmente. Un presunto proveedor de las sustancias químicas utilizadas en el atentado fue arrestado, pero posteriormente falleció bajo custodia federal. El FBI afirma que la investigación por terrorismo sigue en curso.

Caso de Bebé Desaparecido Termina con Confesión

La desaparición de Emmanuel Haro, de 7 meses, se convirtió en uno de los casos más perturbadores del año.

Sus padres denunciaron inicialmente su secuestro en un estacionamiento en Yucaipa, lo que desencadenó una búsqueda a nivel nacional. Meses de investigación siguieron mientras un monumento conmemorativo se extendía frente a la casa de la familia en Cabazon y los detectives en línea se abalanzaban sobre la zona.

El caso dio un giro impactante cuando el padre de Emmanuel, Jake Haro, confesó y se declaró culpable de asesinato y fue condenado a entre 25 años y cadena perpetua. El cuerpo de Emmanuel aún no ha sido encontrado.

Su madre, Rebecca Haro, está a la espera de juicio y está acusada de un patrón de abuso.

Adolescente de 13 años asesinado en un tiroteo desde un vehículo en Cathedral City

Uno de los crímenes más brutales de 2025 ocurrió en Cathedral City.

Alan Martínez, de 13 años, fue asesinado a tiros desde un vehículo mientras estaba con amigos en su vecindario.

Dos sospechosos, James Ian Carter, de 19 años, y Christian Ildefonso, de 18, se declararon inocentes de los cargos de asesinato en primer grado y agravamiento de pandillas. Se espera que regresen a la corte el 28 de enero.

Cifras de homicidios en todo el Valle

En todo el Valle de Coachella, se registraron 20 homicidios en 2025, dos más que el año anterior.

Palm Springs: 2 homicidios

Desert Hot Springs: 2

Cathedral City: 2

Indio: 6

Coachella: 4