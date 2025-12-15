Sube la temperatura el lunes, con lluvias en camino cerca de Navidad

Comenzamos la mañana con cielos nublados y temperaturas frescas. Hay Aviso de Niebla Densa para el Valle de Salinas y el interior del Valle de Santa Ynez. La capa marina y las nubes bajas se disiparán con bastante rapidez. Las máximas subirán a los 70s y bajos a mediados de los 80s, con la mayoría de las zonas por encima del promedio. ¡Salgan y disfruten!

Más nubes cubrirán las playas el martes por la mañana. Continuamos con una marcada tendencia de calentamiento a medida que un sistema de alta presión se desplaza hacia la región. Mañana fresca, pero máximas en los altos 70s y mediados de los 80s. La mayoría de las áreas por encima del promedio y ambiente playero una vez más.

Niebla y nubes se presentarán el miércoles mientras las temperaturas siguen en aumento. La alta presión trae aire cálido y seco a mitad de semana. El calor se mantiene hasta el viernes, antes de que llegue un sistema más fresco. La Navidad está cerca, ¡y también la próxima posibilidad de lluvia! El momento y los acumulados aún no están definidos, pero la mayoría de los modelos indican bajas probabilidades el sábado o domingo, siendo más probable la lluvia más cerca de Navidad.