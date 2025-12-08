Noticias de la Costa Central 12-8-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Restauración del Royal Theater de Guadalupe inicia tras décadas de espera

El martes pasado se realizó la ceremonia de inicio para la tan esperada restauración del Royal Theater de Guadalupe.

Construido y abierto en 1940 por el japonés estadounidense Arthur Fukuda, el teatro fue popular entre los locales y los soldados del Camp Cooke, que hoy es la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg.

La ciudad de Guadalupe es propietaria del lugar desde 2000, y a lo largo de los años hubo varios intentos de reabrir o restaurar el teatro.

Sable Offshore pide supervisión federal para oleoducto interestatal

Sable Offshore solicita la intervención de un regulador federal para supervisión.

En un documento federal, Sable informó a los inversionistas que el oleoducto que conecta la unidad Santa Ynez con la estación Pentland en el condado de Kern es técnicamente un oleoducto interestatal.

Sable pidió que la autoridad reguladora se transfiera del Mariscal de Bomberos del Estado a un regulador federal.