Oferta navideña del DHS genera dudas entre la comunidad inmigrante

La administración Trump está promoviendo una oferta que promete un vuelo gratis y mil dólares para que inmigrantes indocumentados regresen voluntariamente a su país de origen durante las fiestas. Aunque parece novedosa, la campaña federal ha estado activa desde inicios de año.

Un video publicado en redes sociales por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como parte de una promoción de Cyber Monday, presenta la oferta de manera festiva, invitando a los inmigrantes a usar la aplicación CBP Home para gestionar su salida voluntaria.

Organizaciones proinmigrantes, como La Colaborativa en Chelsea, expresan su preocupación. Norieliz de Jesús señala que muchas familias huyen de peligros y no buscan regresar. Cuestiona además el tono del anuncio, que considera una burla hacia quienes enfrentan decisiones difíciles.

La aplicación CBP Home se lanzó en marzo, y los incentivos de mil dólares y asistencia de viaje se anunciaron en mayo. DHS afirma que la campaña recuerda a los inmigrantes que pueden aprovechar “la generosidad del espíritu navideño de los contribuyentes”, y que su objetivo es revertir la llegada de inmigrantes “facilitada por la administración Biden”.

Para Ana Cruz, inmigrante salvadoreña con TPS, el video despierta recuerdos de rechazo y comentarios como “inmigrante, regresa a tu país”, experiencias que aún la marcan.

Expertos en comunicaciones, como Vincent Raynauld de Emerson College, señalan que el anuncio no está dirigido realmente a inmigrantes indocumentados, sino a reforzar la visibilidad política de la administración Trump. El tono cómico y la publicación en inglés buscan provocar reacciones y generar conversación en línea.

DHS asegura que decenas de miles ya han usado la aplicación para salir del país. Pero para organizaciones como La Colaborativa, el impacto emocional en las familias es evidente, especialmente en jóvenes que deben despedirse de amigos mientras sus padres toman decisiones difíciles.

La Casa Blanca ha publicado otros videos similares en los últimos meses, y según la administración Trump, 2.3 millones de personas han firmado su salida voluntaria desde inicios de año.