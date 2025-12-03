Mañanas frías y mareas reales el miércoles: seguimos el aumento de temperaturas

Más mañanas frías y mareas reales llegan este miércoles. Las alertas de helada y congelación continúan para las zonas interiores de San Luis Obispo. Una ráfaga de aire ártico avanza hacia la región de las “Four Corners” y trae temperaturas más frías de lo normal a nuestra área. Las máximas subirán a los 50s y 60s; será el día más frío de la semana.

Los Avisos de Inundación Costera, Avisos de Oleaje Alto y Declaraciones de Riesgo en la Playa permanecen vigentes. Evite las playas inmediatas si es posible. La marea alta suele darse entre las 7 y 11 de la mañana.

Los vientos fuertes regresan a Ventura, dejando un Aviso de Viento vigente hasta las 3 p.m. del jueves. Asegure los objetos sueltos.

¡La última superluna del año 2025 ocurre este jueves 4 de diciembre! Esto influirá en nuestras mareas reales por una noche más. Las alertas marinas continúan hasta la mañana del jueves antes de que el oleaje disminuya ligeramente.

También veremos un cambio en el patrón del tiempo. Los vientos “offshore” significan temperaturas más cálidas y cielos despejados. Las máximas subirán uno o dos grados respecto al día anterior. Los vientos en Ventura podrían extender los Avisos de Viento.

El flujo “offshore” continúa el viernes y se esperan cielos despejados durante el fin de semana. Una tendencia de calentamiento continúa para la próxima semana. Las máximas regresan a los 70s y algunos microclimas podrían subir unos 10 grados más. Históricamente, la mayoría de las zonas estarán muy por encima del promedio; algunas incluso podrían alcanzar los 80s. Más detalles próximamente. Empiece a planear actividades al aire libre y disfrútelo.