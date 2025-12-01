ENCENDIENDO EL “ÁRBOL DE LUZ” DE SANTA BÁRBARA

SANTA BARBARA, Calif. - Desde hace casi un siglo, un dedicado grupo de voluntarios mantiene viva una de las tradiciones navideñas más queridas de Santa Bárbara: el encendido del enorme Árbol de Luz en Carrillo y Chapala.

Cada año, la misma organización de voluntarios se reúne para escalar, colocar y encender las luces del imponente árbol, una labor que ha pasado de generación en generación.

Bill Baker, miembro de larga trayectoria, asegura que el corazón del proyecto es el servicio comunitario.

Bill Baker nos dijo, “Hemos estado instalando las luces por casi 90 años. Es algo que nos encanta hacer para retribuir a la comunidad. Es 100% voluntario.”

Voluntarios de todas las edades participan por voluntad propia, incluidos escaladores experimentados que suben al árbol para colgar las hileras de focos festivos.

Para muchos residentes, la tradición no solo se trata de las luces, sino también de los recuerdos.



Steve Lopez recuerda los primeros años, cuando las luces eran incandescentes y el espectáculo atraía a personas de toda la ciudad.

Steve Lopez nos dijo, “Era todo un espectáculo. Todos mis hijos pasaron por aquí haciéndolo. La gente lo ve y de verdad lo disfruta.”

La Ciudad de Santa Bárbara también desempeña un papel fundamental al proporcionar control de tráfico cada año. El supermercado Ralphs, ubicado cerca, dona la energía para mantener encendida la estructura luminosa durante toda la temporada.

Este año, el Árbol de Luz cuenta con 17 hileras, cada una con 100 a 120 focos, un recordatorio brillante de la dedicación detrás de esta tradición.

Mientras los residentes esperan el momento de encenderlo, una cosa está clara, esta costumbre que ya lleva décadas sigue brindando esperanza, alegría y unión a la comunidad de Santa Bárbara cada temporada navideña.