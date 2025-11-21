Noticias de la Costa Central 11-21-25

COSTA CENTRAL, Calif. - LLUVIA LLEGA, ARROYOS BAJO CONTROL

Más lluvia llegó el jueves a Santa Bárbara y las autoridades estaban listas.

Los equipos vigilaron de cerca el agua de escorrentía en arroyos y ríos.

Los arroyos de Goleta a Carpinteria se mantuvieron dentro de sus cauces.

Las ciudades con bermas de arena trabajaron estos días con maquinaria pesada para reforzarlas.

Pilotos Apoyan a Controladores Aéreos

Los pilotos en Santa Bárbara están apoyando a los controladores de tráfico aéreo que aún se recuperan del reciente cierre del gobierno.

Los aviadores dicen que los controladores son esenciales para mantener la separación segura de las aeronaves en el ocupado espacio aéreo de Santa Bárbara.

Pilotos locales se unieron con restaurantes como Woodstock’s Pizza para llevar comidas a la torre.

Dicen que ahora les toca a ellos cuidar a quienes los guían en el cielo todos los días.