Starbucks celebra su anual “Red Cup Day” entre huelgas sindicales

Hoy es el día anual de los “Red Cup” de Starbucks.

Si pides una bebida navideña artesanal de la lista, recibes un vaso rojo reutilizable de edición limitada de 16 onzas.

La oferta está disponible hasta agotar existencias en los locales participantes.

Pero la promoción podría verse afectada por las relaciones laborales.

La huelga "Red Cup Rebellion" de Starbucks Workers United se está llevando a cabo en 550 tiendas sindicalizadas.

Apoyada por el Congreso, la huelga destaca disputas sobre salarios, personal y supuestos ataques a sindicatos.

Los miembros del sindicato votaron para aprobar una huelga nacional en el Día de los Red Cup, a menos que se alcance un acuerdo contractual.