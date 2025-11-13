Noticias de la Costa Central 11-13-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Autorizan fondos para un proyecto histórico en Montecito durante el cierre del gobierno

Se autorizaron fondos para un proyecto especial en Montecito justo cuando el gobierno cerró sus operaciones. Las recaudaciones y más de 600 páginas de materiales de planificación ya estaban listas cuando se firmaron los documentos.

Los equipos comenzaron a trabajar en el sitio histórico de 100 años con un presupuesto de aproximadamente 1.5 millones de dólares. Casa del Herrero, o “La Casa del Herrero”, es un ejemplo destacado de la arquitectura colonial española revival.

Demandan a propietario de complejo en Isla Vista por presuntas agresiones sexuales

El propietario de un complejo de apartamentos en Isla Vista está siendo demandado por presuntamente permitir agresiones sexuales.

La demanda alega que el administrador de la propiedad, Brett Williams, abría los apartamentos de las víctimas con una llave maestra y las coaccionaba para mantener relaciones sexuales.

También se acusa a Williams de grabar en video esos encuentros sexuales y de compartir las grabaciones con el gerente de arrendamientos, Javier Romero.

Según la demanda, Romero además habría participado en las agresiones.