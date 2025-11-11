La alta presión se debilita el martes, con lluvia en el pronóstico

La cresta de alta presión que elevó las temperaturas en la Costa Central durante el fin de semana comenzará a debilitarse y moverse hacia el este hoy. Las temperaturas seguirán siendo cálidas hoy, bajando solo unos pocos grados antes del gran enfriamiento.

El viento marino regresa hoy, lo que significa más niebla y disipación persistente. Hay un aviso de niebla densa vigente para la costa de la Costa Central, donde la visibilidad se reduce a un cuarto de milla, por lo que es importante conducir con precaución y luces bajas encendidas. Algunas áreas tendrán focos de capa marina extrema, así que, nuevamente, conduzca con cautela.

Las temperaturas del martes estarán en los 70s , con partes de la región acercándose a los 80. Las temperaturas mínimas nocturnas serán en los 50s, con algunas áreas en el rango de los 60 grados . Los vientos parecen ligeros para el martes, así que salga y disfrute!

A medida que nos acercamos al miércoles, una vaguada de baja presión se aproxima y, para el miércoles por la noche, llegará la lluvia. Se espera que las temperaturas bajen entre 7 y 12 grados. Actualmente, la lluvia llega el miércoles por la noche y el jueves será el día de la lluvia, así que asegúrese de desempolvar esos paraguas.

La lluvia afectará las áreas en las montañas de Santa Lucía y las zonas propensas a inundaciones, por lo que podría emitirse una vigilancia de inundaciones; sin embargo, es difícil decir cuánto tiempo persistirá la lluvia. Actualmente, los modelos muestran chubascos dispersos hasta el sábado.