¡PLAZA SÉSAMO CUMPLE 56 AÑOS!

Feliz cumpleaños a Plaza Sésamo.

El programa cumple 56 años hoy.

El show de televisión pública fue una creación de Joan Cooney, exproductora de documentales para PBS.

Cooney quería crear un programa para niños en edad preescolar que fuera entretenido y educativo, y que ayudara a los pequeños de 3 a 5 años con menos recursos a prepararse para el jardín de infancia.

Cooney contrató al creador de los Muppets, Jim Henson, para diseñar un elenco de personajes para el programa.

Algunas de esas figuras icónicas Big Bird, el Monstruo Comegalletas, Elmo, Beto y Enrique, siguen siendo populares hoy en día.

Y el programa sigue vigente.

Plaza Sésamo, la versión en español del programa, ha educado y entretenido a millones de niños en América Latina desde 1972, convirtiéndose en una de las producciones más queridas del mundo hispano.