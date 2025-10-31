Noticias de la Costa Central 10-31-25

COSTA CENTRAL, Calif. -

Nuevas Órdenes de Cateo en el Caso de la Niña Desaparecida Melodee Buzzard

Nuevas órdenes de cateo se han ejecutado en la casa de Vandenberg Village de la niña desaparecida de 9 años, Melodee Buzzard. Detectives del Sheriff y el FBI realizaron cateos de seguimiento el jueves en la vivienda ubicada en el bloque 500 de la Avenida Mars, así como en un almacén y en el auto rentado en el que Melodee fue vista por última vez. La menor fue captada por última vez en imágenes de vigilancia el 7 de octubre.

Controversia por Nuevos Proyectos de Vivienda Cerca de la Misión de Santa Bárbara

Dos grandes proyectos de vivienda cerca de la antigua Misión de Santa Bárbara están generando indignación por motivos de seguridad y preservación. Las tensiones aumentan mientras una nueva coalición llamada SAGE encabeza la lucha para proteger el área de la Misión. Uno de los planes propone un complejo de ocho pisos con 270 unidades justo detrás de la Misión, y otro contempla una torre de varios pisos en una zona de alto riesgo de incendios en la Avenida Grand.