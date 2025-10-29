Un paletero de Los Ángeles recupera su libertad y su sueño tras casi cuatro meses detenido por ICE

CULVER CITY, Calif. - La sonrisa de Ambrosio Enrique Lozano, un paletero mexicano con 25 años viviendo en Los Ángeles, ilumina el parque público de Culver City mientras reparte helados a niños y adultos. Pero detrás de su alegría se esconde una historia de fe, gratitud y lucha.

“Mis clientes siempre me han apoyado, han estado conmigo, y es lo que más me gusta —tener esa gente, porque en las buenas y malas ahí se miran los amigos, se miran las amistades,” dice Ambrosio, quien regresó a su rutina después de una experiencia que marcó su vida.

El pasado 23 de junio, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detuvieron mientras trabajaba con su carrito de paletas. “Me preguntaron si tenía papeles. Les dije que no,” recuerda. Su carrito quedó abandonado en la calle y comenzó una pesadilla de 114 días.

Ambrosio pasó cinco días en el centro de detención de Los Ángeles, y luego fue trasladado a centros en Texas y Nuevo México, donde los días “se me hacían años”.

Su suerte cambió cuando un juez de inmigración aprobó una petición de residencia permanente que su familia había presentado hace más de 20 años, gracias a una disposición poco conocida de la Ley de Equidad para las Familias de Inmigrantes Legales. Esta norma beneficia a personas cuyas solicitudes fueron sometidas antes del 30 de abril de 2001, pero que no podían ajustar su estatus dentro del país.

La abogada Ebony Espinoza, quien representó a Lozano, explicó que el caso fue un reto legal. “El juez aprobó el caso porque demostramos que Ambrosio calificaba bajo esta ley. Al principio le pareció algo extraño, pero tras revisar los requisitos, entendió que cumplía con todo.”

Espinoza asegura que el proceso fue emotivo. “Siempre me decía, ‘Estoy en manos de ustedes, estoy en manos de Dios’. Eso me daba esperanza para seguir luchando por él.”

Ambrosio no puede evitar emocionarse al recordar el momento en que escuchó la decisión del juez. “Uno se alegra, porque eso es lo que quiere uno; la libertad. Agradecido con Dios, porque nunca me dejó.”

Mientras ICE no ha respondido aún a CNN sobre su arresto o el estatus de su caso, Ambrosio mira hacia el futuro con optimismo. “Sigue una vida bonita, porque hay que dejar atrás lo que pasó y continuar adelante.”

Hoy, vuelve a recorrer las calles con su carrito, refrescando los paladares de su comunidad y manteniendo viva la esperanza de sacar adelante a su familia.