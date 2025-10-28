Comunidad de Lompoc se une para combatir la escasez de alimentos antes del Día de Acción de Gracias

LOMPOC, Calif. - Con el cierre del gobierno federal afectando a quienes dependen de programas de beneficios, y con el Día de Acción de Gracias cada vez más cerca, muchos residentes de Lompoc se sienten preocupados.

En el pasado, la despensa de alimentos de Lompoc podía pedir y complementar artículos para armar paquetes festivos.

“Podíamos armar paquetes de Acción de Gracias con un pavo o jamón donado por pequeños negocios o donadores”, explicó la coordinadora Monique Luna. “Este año, no hay presupuesto para eso.”

Pero ante la escasez, algunos residentes están tomando acción. El agente de bienes raíces José Montes señaló que “gran parte de la ayuda está por desaparecer y la necesidad de este tipo de cosas está creciendo. La demanda aumenta, pero el suministro no llega con la misma rapidez.

Miembros de la comunidad, como Montes, se están uniendo para combatir la escasez mediante campañas de donación. “Si tienes la posibilidad de donar alimentos perecederos o no perecederos, por favor tráelos a nuestra oficina. Todo es bienvenido”, dijo Montes.

“Nos aseguraremos de que llegue al programa y a las personas que realmente lo necesitan.”

Además, Montes está liderando donaciones junto a agricultores locales para aumentar la cantidad de productos frescos que llegan al centro de donaciones.

Desde la despensa, Luna destacó que “lo que más necesitamos son los productos no perecederos. Así es como llenamos nuestros estantes y podemos mantener los artículos disponibles para que las familias logren pasar el mes.”

A pesar de los desafíos, el espíritu solidario de Lompoc demuestra que la unión puede marcar la diferencia en tiempos difíciles.