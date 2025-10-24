Revitalización en marcha: nuevos lofts transforman el centro de Santa María

SANTA MARIA, Calif. - Hay mucho movimiento de construcción en la antigua tienda Mervyn’s, Fallas en el centro de Santa María.

Brett Vernon, presidente de The Vernon Group, dice, “Es genial. Hemos estado trabajando en el Town Center durante cinco años, desarrollando los lofts. Es solo el comienzo de un proyecto que no podemos esperar para finalizar.”

El proyecto, llamado Heritage Walk Lofts, convertirá el edificio vacío en nuevas viviendas, marcando un paso importante en la revitalización del centro.

Chenin Dow, directora de Desarrollo Comunitario de Santa María, afirma, “Este es absolutamente un punto de transformación en nuestros esfuerzos de revitalización del centro. Realmente tiene la capacidad de transformar el centro de una manera nueva y diferente.”

La ciudad espera que proyectos como este traigan nuevos empleos, jóvenes profesionales y un entorno urbano más vibrante. Brett Vernon añade, “Estamos comenzando a ganar mucho impulso positivo... Santa María es un excelente lugar para desarrollar.”

Suzanne Singh, vicepresidenta de Desarrollo Económico de la Cámara del Valle de Santa María, comenta, “Todo va a tener cinco o seis pisos de altura. Es una evolución completa.”

Cuando el proyecto esté terminado, los funcionarios dicen que el centro de Santa María contará con nuevas viviendas, negocios y espacios de convivencia—creando un lugar donde la gente pueda vivir, comprar y conectarse.