Melodee Buzzard: investigación en curso tras la desaparición

VANDENBERG VILLAGE, Calif. - Melodee Buzzard, niña de 9 años, fue vista por última vez el 7 de octubre en un auto rentado con su madre, Ashlee Buzzard. Ahora el FBI y la Oficina del Alca­cil del Condado de Santa Bárbara investigan el caso.

Según Raquel Zick, de la oficina del alguacil, “Ashlee no ha cooperado ni ha dado explicación razonable ni evidencia sobre el bienestar o paradero de Melodee.”

Los detectives creen que Ashlee condujo a Melodee fuera del condado en un Chevy Malibu blanco rentado, posiblemente hasta Nebraska. El vehículo ya no está en su posesión.

Kandice Valrie, vecina de Lompoc, comentó, “Si está fuera del estado, espero que esté con alguien de la familia, pero no hay parientes conocidos de la madre aparte de su madre. No sabemos dónde está.”



La foto más reciente de Melodee tiene aproximadamente dos años, vecinos dicen que ahora podría tener el cabello más corto y estar más delgada.

Si tiene información sobre Melodee, por favor contacte a la Oficina del Alguacil del Condado de Santa Bárbara.