Ciudadano Estadounidense detenido en Oxnard tras Choque con ICE

OXNARD, Calif. -

Un ciudadano estadounidense fue detenido después de que un video mostrara a agentes de ICE chocando contra su auto en Oxnard ayer por la mañana.

Ocurrió antes de las 8 AM.

El video que circula en redes sociales muestra una Nissan Frontier girando y un pequeño choque, y segundos después, una Jeep Grand Cherokee de agentes federales impacta el lado de la camioneta de Martínez.

Vichy, voluntario de VC Defensa, dijo, “Vimos que se pusieron muy agresivos, chocaron contra su auto, lo golpearon dos veces. Sabíamos que iban específicamente por Leo. Quieren usarlo como ejemplo.”

Martínez es ciudadano estadounidense y voluntario de VC Defensa, una organización que protege a la comunidad inmigrante en Oxnard y más allá.

Yvonne Lomelí, otra voluntaria, agregó que él intentaba alejarse cuando lo chocaron de costado y ellos siguieron persiguiéndolo.

Aunque no está claro qué ocurrió antes del video, la policía de Oxnard dice que los agentes de ICE reportaron perseguir una camioneta que había chocado su vehículo.

El jefe de policía, Jason Benites, señaló que aunque el video no muestra todo, “pone en duda lo que pudo haber ocurrido.”

Martínez estaba siguiendo a agentes de ICE y alertando a la comunidad sobre su presencia, una práctica común en EE. UU. criticada por la administración Trump.

El arresto de Martínez provocó una protesta de unas 80 personas. Después de ser examinado por lesiones, fue llevado a un centro de detención federal en Los Ángeles y luego liberado.

Leonardo Martínez, voluntario de VC Defensa, dijo, “Vamos a redoblar esfuerzos. Tenemos que intensificar nuestras acciones… Procesamos tanto trauma porque también llegan a nosotros familias. Cuando alguien es detenido… ¿cómo voy a abandonar mis principios y alejarme de este trabajo? Porque ellos lo sufren infinitamente más que nosotros.”

La policía de Oxnard dice que Homeland Security está a cargo de la investigación, y ya han sido contactados para comentarios, esperando respuesta.