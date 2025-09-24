Santa Bárbara niega apelación contra expansión del Hilton en Cabrillo Boulevard

SANTA BARBARA, Calif. - El Concejo Municipal de Santa Bárbara negó por unanimidad la apelación presentada por trabajadores de hoteles que se oponían a la expansión del Hilton ubicado en Cabrillo Boulevard.

Los trabajadores argumentaron que la ciudad necesita más opciones de hospedaje accesible, señalando como ejemplo el hotel Moxi, que anteriormente fue un hostal de la familia del actor Fess Parker.

Jordan Sisson, abogado de Local 11, expresó tras la decisión, “La ciudad no está recibiendo sus alojamientos de bajo costo, pero viviremos para luchar otro día y lo dejaremos ahí.”

A pesar de la oposición, el proyecto de 73 habitaciones seguirá adelante e incluirá piscina, spa, lounge y bar.

El alcalde de Santa Bárbara, Randy Rowse, defendió la aprobación, destacando los beneficios económicos para la ciudad. “These hotels produce Estos hoteles generan muchos ingresos en términos de T.O.T., impuestos sobre ventas y sobre propiedades. En balance, cuando se habla de vivienda asequible y de hospedaje accesible, estos ingresos se suman a esos fondos y nos ayudan a lograrlo,” dijo Rowse.

Más allá del debate actual, algunos jóvenes reconocieron que desconocían que el hotel llevaba originalmente el nombre de Fess Parker, famoso actor de Hollywood. Otros en la comunidad recordaron la huella que dejó. El alcalde también recordó que Parker fue quien negoció con la ciudad para construir un hostal juvenil en ese mismo sitio, antes de que fuera vendido.

La familia Parker prefirió no comentar sobre la decisión, y aún no está claro cuándo comenzarán las obras.