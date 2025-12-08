Palm Springs analizará la propuesta de un proyecto para construir grandes almacenes en tierra tribal en Palm Springs

Lina Robles

El concilio de Palm Springs analizará la propuesta de construir un gran complejo industrial y de almacenes en un predio de 217 acres propiedad de la tribu Agua Caliente ubicado entre el Hwy 111 y el freeway 10.

El alcalde quien se acaba de enterar del proyecto para construir las mega bodegas quiere la opinión de los residentes de Palm Springs.

Cabe mencionar que según el reporte del impacto al medio ambiente la construcción del proyecto afectara la calidad del aire.