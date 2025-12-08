Agentes del sheriff que realizaban una investigación en Thermal fueron atacados a balazos por los sospechosos de protagonizar una balacera

Lina Robles

La policía sigue buscando a dos sujetos que dispararon una pistola contra varios agentes del sheriff que realizaban una investigación de una balacera que ocurrió el viernes pasado a las 8 de la noche en la Avenida 70 cerca de la calle Fillmore en Thermal.

Al llegar al lugar encontraron varios casquillos y mientras investigaban paso un carro y uno de los ocupantes disparo su pistola contra los agentes, por fortuna las balas impactaron la patrulla, poco después encontraron el auto abandonado cerca de la calle Monroe y la Avenida 64 donde arrestaron a uno de los individuos.