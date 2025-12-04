Residente de Indio pierde miles de dólares al ser víctima de robo

Juan Montesló

INDIO, Calif. (KUNA) – Una residente de Indio fue víctima de robo de vehículo, pese a que la policía de la ciudad reportó una baja en el índice de siniestralidad.

Según nos comentó Abraham Plata, sargento de la policía, el año pasado de enero a octubre se reportaron 208 carros robados, a comparación de este año que fueron 107, casi un 50% menos.

“Muchos de esas clases de casos tienen mucha relación con fraude, donde los dueños ya no querían el carro, por alguna razón no lo pueden pagar ya”, señaló Plata.

A nivel nacional las estadísticas indican que cada 37 segundos se roban un auto, comúnmente entre las 2 a.m. y 5 a.m, usualmente es en las residencias de las víctimas.

“Después de vivir donde vivía por casi 10 años, nunca me habían robado nada, en mi carro tenía mi pasaporte, mis seguros, mi cartera entera”, comentó la víctima.

El robo se suscitó en los departamentos Summer Field durante la madrugada del pasado 29 de noviembre.

“Cuando yo me di cuenta que el carro no estaba, hablé a mis apartamentos, ellos me dijeron que ellos no lo habían hecho y luego marqué a mi financing, nomás para asegurarme que ellos no se lo habían llevado y fue cuando me dijeron que sí, que lo habían robado, entonces, la policía me dijo que la última vez que la cámara los miró fue en Mecca”, relató la víctima.

Pese a que la víctima sospecha que su vehículo salió del país, en su búsqueda no obtuvo respuestas.

“Contacté a cada ciudad, a la policía de cada ciudad, para ver si las cámaras habían mirado mi vehículo como Indio, pero lo que es Brawley y El Centro y Calexico me dijeron que no, que no salía en ninguna cámara mi vehículo pasando”, puntualizó ella.

