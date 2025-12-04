Habló a los medios de comunicación la madre de una mujer que fue asesinada en el 2016; el sospechoso salió libre bajo fianza

Lina Robles

Ayer en entrevista la madre de una mujer que fue asesinada en el 2016 expresó su molestia porque el acusado salió de la cárcel después de pagar una fianza de dos millones de dolares en agosto del año pasado, ya que dos meses antes fue indemnizado con $3 millones de dolares alegando abuso mientras estuvo encarcelado, pero el mes pasado la policía arresto nuevamente a Marcos Cruz Gaeta a quien le confiscaron 20 libras de metanfetaminas, otras drogas y varias armas.

La madre de Jamie Maher dijo que no es justo que este libre un monstruo que le disparó siete balazos a su hija.